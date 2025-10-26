Las muertes relacionadas con el calor en Maryland alcanzaron el mayor número en más de una década este verano

Treinta y cuatro personas murieron por causas relacionadas con el calor en Maryland durante la “temporada de calor” de fines de abril a principios de octubre de este año, el segundo número más alto de muertes relacionadas con el calor desde que los registros se hicieron públicos en 2012.

Desde que las muertes llegaron a 46 en 2012 (cuando una tormenta de julio interrumpió el suministro eléctrico y el aire acondicionado de muchos hogares de Maryland durante días debido a una ola de calor), el número nunca había superado las 30 y ha sido tan bajo como cinco en un año.

De las 34 personas que fallecieron por calor este verano, 24 (aproximadamente el 71 %) tenían 65 años o más, según datos estatales . Seis personas fallecieron por causas relacionadas con el calor tenían entre 45 y 64 años, dos entre 18 y 44 años y dos eran menores de 18 años.

“Los adultos mayores a menudo tienen afecciones médicas crónicas, como cardiovasculares o respiratorias, que pueden aumentar su susceptibilidad al calor excesivo”, según un comunicado del Departamento de Salud de Maryland.

A pesar de ello, las personas de 18 a 44 años registraron el mayor número de visitas a urgencias y centros de atención este año, con 688 de un total de 1672 este verano. Las personas de 65 años o más registraron 416 visitas a urgencias, seguidas por las 399 del grupo de 44 a 65 años, según el informe del 8 de octubre.

Las visitas a urgencias fueron significativamente superiores a las 1206 registradas el año pasado. El número de llamadas a servicios médicos de urgencia también aumentó considerablemente este año, pasando de 1502 en 2024 a 1645 este año.

El número de visitas a urgencias por calor se disparó durante la ola de calor de finales de junio, que registró 379 visitas a urgencias y 400 llamadas a servicios médicos de emergencia (SME), según datos estatales . Casi dos tercios de las muertes, 21 de ellas, ocurrieron durante un período de dos semanas entre junio y julio, en el que se registraron temperaturas e índices de calor extremadamente altos, según el comunicado del departamento de salud.

“Los índices de calor diarios durante este tiempo superaron los 100 grados y en algunas áreas superaron los 110 grados”, señala el comunicado.

La región que abarca los condados de Anne Arundel, Baltimore, Carroll, Harford y Howard, y la ciudad de Baltimore, registró el mayor número de visitas a urgencias esta temporada. Su total de 688 visitas supera las de otras regiones en al menos 250 visitas y las de años anteriores en al menos 200.

De las 34 muertes, la mitad se reportaron en interiores. Algunas de estas muertes se relacionaron con sistemas de refrigeración defectuosos o inexistentes, como ventiladores o aires acondicionados. Otros informes indicaron que el acaparamiento o el desorden en las viviendas pueden causar una disminución del flujo de aire, lo que reduce la eficacia de los sistemas de refrigeración, según el comunicado del departamento de salud.

Las otras ocho y nueve muertes ocurrieron en vehículos y al aire libre, respectivamente.

La ciudad de Baltimore y el condado de Baltimore registraron el mayor número de muertes relacionadas con el calor esta temporada, con ocho y seis, respectivamente. Los condados de Montgomery y Prince George registraron tres muertes relacionadas con el calor, y los otros diez condados que registraron muertes por calor registraron una o dos cada uno durante esta temporada.

El Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore emitió cuatro alertas de calor extremo durante esta temporada de calor, con una alerta a fines de julio que duró casi una semana después de dos extensiones, según declaraciones del departamento. Los comunicados de prensa hacen referencia a múltiples instancias de temperaturas altas diarias que alcanzan más de 100 grados y «temperaturas peligrosamente altas y alta humedad».

“La ola de calor sostenida continúa representando una grave amenaza para la salud pública, en particular para nuestros residentes más vulnerables”, dijo Mary Beth Haller, comisionada de salud interina de la ciudad de Baltimore, en un comunicado de prensa del 30 de julio sobre la segunda extensión de una alerta de calor extremo.

El condado de Montgomery emitió dos alertas de emergencia por calor durante esta temporada de calor, advirtiendo a los ciudadanos sobre temperaturas “sensables” e índices de calor elevados.

“El calor extremo afecta la capacidad del cuerpo para regular la temperatura, lo que puede crear condiciones peligrosas si no se toman las medidas de seguridad adecuadas”, declaró un comunicado de prensa del condado de Montgomery del 24 de julio . “El calor puede afectar la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas, y podría tener un mayor impacto en las personas mayores, los niños y las personas enfermas”.

El Departamento de Salud de Maryland recomienda utilizar la página de Recursos de calor extremo para futuros días de calor intenso.