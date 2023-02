Hombre fue arrastrado fatalmente por el metro

Metro dice que un hombre está muerto después de que lo arrastraron por la plataforma y hacia las vías después de que la correa de su perro quedara atrapada en las puertas del tren el miércoles por la tarde.

La policía dijo que el operador del tren realizó dos «verificaciones seguras de la puerta» antes de mover el tren, lo que provocó que el hombre fuera arrastrado.

El hombre fue llevado al hospital donde murió. Aún no ha sido identificado.

“Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia y los amigos de los fallecidos”, dijo la policía en el comunicado.

La policía dijo que el perro, que no tenía identificación y no parece ser un animal de servicio, ahora está bajo el cuidado de la policía. No se permiten animales en Metro a menos que sean animales de servicio o estén en jaulas para mascotas.

El servicio de Orange Line entre Viena y West Falls Church se suspendió inmediatamente después del incidente, pero se restableció.