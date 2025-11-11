Juez solicita autorización para enviar a Kilmar Abrego García a Liberia

Los abogados del gobierno estadounidense dicen que han superado todos los obstáculos necesarios para enviar a Kilmar Abrego García a Liberia y le piden a un juez federal que disuelva una orden que bloquea su deportación.

La deportación errónea de Abrego García a su país natal, El Salvador, a principios de este año, ha contribuido a galvanizar la oposición a las políticas migratorias del presidente Donald Trump . Sus abogados afirman que el gobierno está manipulando el sistema migratorio para castigarlo por haber impugnado con éxito dicha deportación.

Una moción presentada por el gobierno ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Maryland el viernes por la noche indica que las autoridades han recibido garantías de Liberia de que Abrego García no sufriría persecución ni tortura en ese país. Asimismo, señala que un funcionario de inmigración escuchó las alegaciones de Abrego García sobre su temor a ser deportado a Liberia , pero dictaminó en su contra.

Sus abogados argumentan en un escrito presentado el viernes que Abrego García ya ha designado a Costa Rica como país al que está dispuesto a ser deportado. Afirman que el gobierno ahora debe enviarlo allí. El hecho de que las autoridades continúen con el proceso de deportación a otros países demuestra que se trata de una represalia y que viola las garantías procesales, sostienen.

Abrego García tiene esposa e hijo estadounidenses y reside en Maryland desde hace años, pero emigró ilegalmente a Estados Unidos desde El Salvador cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a su país de origen, al considerar que corría peligro allí. Sin embargo, en marzo fue deportado a El Salvador de todos modos, en lo que un abogado del gobierno calificó posteriormente como un error administrativo. Ante la presión de los tribunales , el gobierno lo trajo de vuelta a Estados Unidos en junio, pero desde entonces ha estado gestionando su deportación a un tercer país.

Gran parte de la argumentación de Abrego García contra su deportación a Liberia se basa en alegaciones de debido proceso. El gobierno intenta refutar estas alegaciones, argumentando que sus derechos al debido proceso no son los mismos que los de un ciudadano estadounidense. Sostienen que, debido a que entró al país ilegalmente, debería recibir el mismo trato que alguien que simplemente cruzó la frontera.

Mientras tanto, sus abogados argumentan que “’los extranjeros que han establecido vínculos en este país’ tienen mayores derechos al debido proceso que ‘un extranjero en el umbral de entrada inicial’”, citando un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2020.

Como parte de sus derechos al debido proceso, sus abogados también afirman que tiene derecho a que un juez de inmigración revise la determinación del funcionario de inmigración de que es improbable que Abrego García sea perseguido o torturado en Liberia. Argumentan que el funcionario debió haber considerado la posibilidad de que Liberia lo deportara nuevamente a El Salvador. Además, señalan que el gobierno liberiano solo ha aceptado recibirlo de forma temporal.

Los abogados del gobierno afirman tener garantías de Liberia que el Secretario de Estado considera suficientes. Argumentan que el tribunal no puede cuestionar esa conclusión, ya que ello implicaría intervenir en la diplomacia exterior, ámbito que compete al poder ejecutivo.

“Por lo tanto, este Tribunal debería disolver su medida cautelar y permitir que el peticionario sea trasladado a Liberia”, afirman.

Por otra parte, Abrego García enfrenta cargos de tráfico de personas en un tribunal federal de Tennessee. Se declaró inocente y solicitó al juez que desestimara el caso , alegando que los cargos son resultado de una persecución selectiva o vengativa. La audiencia sobre esta solicitud está programada para el 8 de diciembre.