Familia de VA desplazada después de que un incendio en un garaje dañara gravemente su casa

Las llamas que comenzaron en un garaje adjunto se extendieron por una casa en Woodbridge, Virginia, la madrugada del sábado.

El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Prince William informó que siete personas, incluido un niño, fueron evacuadas a salvo, mientras los equipos trabajaban para contener un fuerte incendio proveniente de una casa en el callejón sin salida de Luca Station Drive alrededor de las 2:45 a. m.

No se reportaron heridos.

La casa sufrió daños extensos y ha sido declarada insegura.

La Cruz Roja está ayudando a la familia desplazada.

Los investigadores están trabajando para determinar la causa del incendio.