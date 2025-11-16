Últimas Noticias:
Metro 

Familia de VA desplazada después de que un incendio en un garaje dañara gravemente su casa

121 Views
  • Descarga aquí la edición de clasificados para que puedas ver las opciones de trabajo disponible en tu area

    • Las llamas que comenzaron en un garaje adjunto se extendieron por una casa en Woodbridge, Virginia, la madrugada del sábado.

     

    El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Prince William informó que siete personas, incluido un niño, fueron evacuadas a salvo, mientras los equipos trabajaban para contener un fuerte incendio proveniente de una casa en el callejón sin salida de Luca Station Drive alrededor de las 2:45 a. m.

     

    No se reportaron heridos.

     

    La casa sufrió daños extensos y ha sido declarada insegura.

     

    La Cruz Roja está ayudando a la familia desplazada.

     

    Los investigadores están trabajando para determinar la causa del incendio.