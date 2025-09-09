Exdirector de coro del norte de VA se declara culpable de agresión sexual a estudiante

Un ex director de coro del norte de Virginia se declaró culpable de un cargo reducido de agresión sexual contra un ex estudiante de 17 años y recibió una sentencia suspendida de 12 meses.

Joel Adam Shapiro, de 33 años, fue sentenciado el 4 de septiembre en el Tribunal de Circuito del Condado de Loudoun tras declararse culpable del delito menor. Inicialmente, en 2024, fue acusado de cometer actos indecentes con una menor mientras tenía su custodia, lo cual constituye un delito grave.

Los fiscales dijeron que Shapiro trabajó de 2014 a 2017 para las Escuelas Públicas del Condado de Clarke y tuvo relaciones sexuales varias veces con la estudiante en su casa de Leesburg en 2017. Luego trabajó como director de coro en las Escuelas del Condado de Prince William de 2017 a 2024, momento en el que renunció.

Según un investigador de la Policía Estatal de Virginia, la joven se comunicó con las autoridades en 2023 y proporcionó fotografías, mensajes de texto y notas escritas a mano de Shapiro.

Después de la declaración de culpabilidad, los fiscales del condado de Loudoun pidieron una sentencia de un año para Shapiro, la sentencia máxima por el delito menor de Clase 1, según el Loudoun Times Mirror .

Sin embargo, el juez visitante Robert J. Smith impuso una sentencia suspendida de 12 meses y ordenó a Shapiro proporcionar una muestra de ADN y registrarse como delincuente sexual.