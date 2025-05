Escuelas públicas buscan controlar el uso de IA en las aulas

Una política destinada a regular el uso de inteligencia artificial en las aulas avanzó en el Comité de Currículo e Instrucción de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun el miércoles pasado, y ahora pasa a la junta escolar en pleno para su revisión y adopción.

La política sobre el uso de la inteligencia artificial (Política 5430) regularía el uso de la IA por parte de estudiantes y docentes del condado de Virginia en sus tareas escolares. Según esta política, solo se podrán utilizar programas de IA generativa aprobados en la instrucción o la realización de tareas escolares.

En respuesta a los comentarios del Comité Asesor de Educación Especial sobre un borrador propuesto en abril, se agregó una enmienda que prohíbe a los docentes confiar únicamente en la IA generativa para la calificación o el diseño de cursos sin la revisión de un docente o miembro del personal.

El Comité Asesor de Educación Especial también recomendó la creación de una Junta de Ética de IA que incluiría un representante de la comunidad de discapacitados para definir mejor la política.

En una sección de comentarios públicos de la reunión del miércoles, la maestra Andrea Weiskopf expresó su preocupación por la falta de transparencia de la política implementada para los estudiantes.

«Es obvio que aquí nadie ha sido engañado jamás por un estudiante que pretendió no haber usado IA», dijo Weiskopf.

Me preocupa que diga que los profesores deben tener transparencia, pero los estudiantes no. También me gustaría que los estudiantes solo la usen bajo la supervisión del profesor.

En respuesta, la presidenta del comité, Lauren Shernoff, y otros votaron para agregar una enmienda que establezca que los estudiantes deben «ser transparentes sobre cómo y por qué utilizan IA generativa para apoyar su propio aprendizaje», antes de votar para seguir adelante.

La política se revisará anualmente para mantenerse al día con el panorama cambiante, según la junta escolar.