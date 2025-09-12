Empresa de tecnología añadirá 1.200 puestos de trabajo en el norte de Virginia

Una empresa de tecnología y análisis del área se está expandiendo, y los líderes de Virginia están celebrando la noticia como una gran victoria para la economía de la región.

Systems Planning and Analysis, Inc., o SPA, anunció planes para duplicar su fuerza laboral contratando 1.200 nuevos empleados en los próximos cinco años.

Los puestos de trabajo se ubicarán en sus instalaciones de Alexandria y del condado de Fairfax, y la compañía invertirá casi 50 millones de dólares para modernizar esos sitios.

“Somos tan grandes como siempre hemos sido, pero somos tan pequeños como siempre seremos”, dijo el director ejecutivo de SPA, Richard Sawchak.

El anuncio del jueves se produjo en un momento en que muchos empleados federales han perdido sus empleos. Sawchak señaló que SPA, que trabaja en el área de seguridad nacional, tiene un largo historial de contratación de exempleados federales y militares.

“Hemos tenido una excelente colaboración con nuestros clientes federales durante las décadas que llevamos allí. … Personal militar retirado, así como empleados federales jubilados o que se jubilaron anticipadamente, se han unido y han trabajado para SPA posteriormente”, declaró Sawchak.

La compañía también planea ampliar sus asociaciones con escuelas locales, ofreciendo lecciones STEM y oportunidades de tutoría para los estudiantes.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, calificó la expansión como una señal de confianza en el futuro del estado.

Para quienes buscan empleo, Youngkin agregó: “Creo firmemente que las palabras más poderosas en el idioma inglés son ‘te amo’, pero justo después están ‘estás contratado’”.

El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Fairfax, Jeff McKay, dijo que la expansión de la contratación llega en un momento muy necesario para la región.

“Desafortunadamente, hay muchos conflictos y desafíos en nuestra economía local debido a lo que está sucediendo en Washington, DC”, dijo McKay.

Agregó que el anuncio no sólo es bueno para el norte de Virginia, sino que es bueno para toda la región de DC.

“Los empleos no son ni demócratas ni republicanos. Son personas reales cuyas vidas se están viendo afectadas”, dijo McKay. “Cuando generamos empleos en el norte de Virginia, nos beneficia a todos”.

La alcaldesa de Alexandria, Alyia Gaskins, dijo que la ciudad celebra tanto la retención de empleos existentes como la llegada de otros nuevos.

“Celebramos las nuevas inversiones que se realizarán en este edificio para convertirlo en una instalación de vanguardia para la seguridad nacional, la colaboración y la conexión”, dijo Gaskins.