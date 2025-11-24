Encuentran un cuerpo tras llamada a una estación de radio con información

Lo que comenzó como una llamada telefónica a un programa de radio del área de DC el viernes se convirtió en una investigación de muerte en Frederick, Maryland.

Varios medios de comunicación informaron que un hombre llamó al programa “Elliot in the Morning” de DC 101.1 y le dijo a los presentadores que encontraron un cuerpo en el bosque.

La persona que llamó, identificada sólo como “Joseph”, dijo que habían encontrado el cuerpo 18 días antes, ubicado cerca de un campamento.

“Esto puede sonar enfermizo, pero siempre quise encontrarme con algo así”, dijo la persona que llamó, describiendo que el área donde se encontró el cuerpo alguna vez había sido parte de una “ciudad de tiendas de campaña” que luego fue clausurada.

Le dijo al programa que no había llamado a la policía, algo que los presentadores del programa dijeron que debía hacer.

«Amigo, llama a la policía», dijo Elliot Segal.

La policía de Frederick confirmó horas después que los investigadores encontraron un cadáver en una zona boscosa cerca de East Street y Carroll Creek Crossing. En ese momento, las autoridades declararon que no existía ninguna amenaza para el público.

En una declaración, la policía de Frederick dijo que, hasta el domingo, “la identificación y la causa de la muerte aún no han sido confirmadas”.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la detective Nicole Smith en NESmith@FrederickMDPolice.org o al 301-600-2102.