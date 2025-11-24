Arrestan a joven por posesión de material de abuso sexual infantil

La policía de la ciudad de Fairfax, Virginia, dijo que Rahman Mawardy, de 19 años, fue arrestado la semana pasada por 29 cargos de posesión de material de abuso sexual infantil.

También es estudiante de la Universidad George Mason y ahora se le ha prohibido ingresar al campus.

Los oficiales ejecutaron una orden de allanamiento el 19 de noviembre en una casa de Fairfax en la cuadra 10300 de Beaumont Street, donde tomaron a Mawardy bajo custodia.

Fue llevado al Centro de Detención de Adultos del Condado de Fairfax y se encuentra detenido con una fianza de $5,000, según la policía.

Un portavoz de la universidad informó que Mawardy está actualmente registrado como estudiante, pero se le ha prohibido la entrada al campus «hasta nuevo aviso». La universidad tomó la decisión después de que las autoridades se enteraran de los cargos.

La universidad dijo que está cooperando con las autoridades y revisando el caso para determinar si se necesitan acciones adicionales.

Mawardy recibió una beca de $48,000 para asistir a George Mason en junio de 2024, según la Academia School de Bangladesh . Se esperaba que se graduara en 2028.

Está previsto que Mawardy sea procesado en el Tribunal de Distrito del Condado de Fairfax el lunes por la mañana.