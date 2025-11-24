Hezbolá vela a su jefe militar, muerto en un ataque israelí

Hezbolá celebrará el lunes el funeral de su jefe militar y otros miembros del grupo islamista, un día después de que Israel los matara en un ataque contra los suburbios del sur de Beirut.

Haytham Ali Tabatabai es el comandante de Hezbolá de mayor alto rango asesinado por Israel desde el alto el fuego acordado en noviembre de 2024 para poner fin a más de un año de hostilidades entre ambas partes.

El asesinato de Tabatabai se produce en plena intensificación de los ataques de Israel contra Líbano, y en un momento en que Estados Unidos aumenta la presión sobre el gobierno libanés para que desarme a Hezbolá.

El movimiento chiita pidió a sus seguidores que asistan al funeral multitudinario de su «gran líder» Tabatabai, que tendrá lugar en los suburbios del sur, uno de sus bastiones.

El ejército israelí afirmó el domingo que «eliminó al terrorista Haytham Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbolá».

El movimiento libanés anunció la muerte de Tabatabai y otros cuatro miembros en el ataque.

Hezbolá declaró que Tabatabai había asumido el papel de líder militar tras la última guerra con Israel, en la que el grupo sufrió grandes pérdidas, incluida la muerte de sus principales dirigentes.

Israel ha bombardeado repetidamente Líbano a pesar de la tregua, alegando generalmente que sus objetivos son miembros e infraestructuras de Hezbolá para impedir que el grupo se rearme.

Según el acuerdo, Hezbolá debía retirar sus fuerzas al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros al norte de la frontera con Israel, y desmantelar su infraestructura militar en esa zona.

En virtud de un plan aprobado por el gobierno, el ejército libanés debe desmantelar la infraestructura militar de Hezbolá al sur del río antes de que termine el año.

Hezbolá ha rechazado enérgicamente esta medida.