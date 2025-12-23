EE.UU. abandona plan de deportar a ciudadano chino que expuso abusos en Xinjiang

El Departamento de Seguridad Nacional abandonó su plan de deportar a un ciudadano chino que ingresó al país ilegalmente, dijeron el lunes dos activistas de derechos humanos, después de que su situación generó preocupación pública de que el hombre, si es deportado, sería castigado por Beijing por ayudar a exponer abusos de derechos humanos en la región china de Xinjiang .

Rayhan Asat, abogada de derechos humanos que colaboró ​​en el caso, afirmó que el abogado de Guan Heng recibió una carta del DHS en la que se le informaba de su decisión de retirar su solicitud de enviar a Guan a Uganda. Asat añadió que ahora espera que el caso de asilo de Guan se tramite sin contratiempos y de forma favorable.

Zhou Fengsuo, director ejecutivo del grupo de defensa de los Derechos Humanos en China, también confirmó la decisión de la administración de no deportar a Guan. «Estamos muy contentos», dijo Zhou.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La base de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incluye a Guan, de 38 años, como detenido.

Su equipo legal está trabajando para asegurar su liberación de un centro de detención de ICE en Nueva York bajo fianza, dijeron Zhou y Asat.

En 2020, Guan filmó en secreto centros de detención en Xinjiang , que, según activistas, se han utilizado para encarcelar a hasta un millón de miembros de minorías étnicas de la región, especialmente a los uigures. Pekín ha negado las acusaciones de abusos de derechos y afirma haber implementado programas de formación profesional para ayudar a los residentes locales a adquirir habilidades laborales, a la vez que erradica las ideas radicales.

Sabiendo que no podría publicar el video mientras estuviera en China, Guan abandonó China continental en 2021 rumbo a Hong Kong y luego voló a Ecuador, que en ese momento no exigía visas para ciudadanos chinos. Después viajó a las Bahamas, donde compró una pequeña lancha inflable y un motor fuera de borda antes de partir hacia Florida, según la organización no gubernamental Derechos Humanos en China.

Pero Guan fue rápidamente descubierto y su familia en China fue citada por las autoridades de seguridad del Estado, dijo el grupo.

Guan solicitó asilo y se mudó a un pequeño pueblo en las afueras de Albany, Nueva York, donde intentó vivir una vida más tranquila, dijo el grupo, hasta que fue detenido por agentes de ICE en agosto.

El apoyo público a Guan, incluso en el Congreso, ha aumentado en las últimas semanas después de que el grupo de Zhou diera a conocer su caso. Antes de que Guan compareciera ante el tribunal a principios de este mes, los legisladores estadounidenses pidieron que se le proporcionara un refugio seguro.

“Guan Heng se arriesgó al documentar los campos de concentración en Xinjiang, parte del genocidio del PCCh contra los uigures”, escribió la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso en X.com, refiriéndose al Partido Comunista Chino por sus siglas. “Ahora en Estados Unidos, se enfrenta a la deportación a China, donde probablemente sería perseguido. Debería tener todas las oportunidades para permanecer en un lugar de refugio”.

El representante Raja Krishnamoorthi de Illinois, el demócrata de mayor rango en el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino, escribió a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instándola a liberar a Guan y aprobar su solicitud de asilo.

Estados Unidos “tiene la responsabilidad moral de defender a las víctimas de abusos de derechos humanos en Xinjiang, así como a los valientes individuos que asumen inmensos riesgos personales para exponer estos abusos al mundo”, escribió Krishnamoorthi.