En VA. un hombre muerto y otro herido en un tiroteo

Un hombre murió y otro resultó herido tras un tiroteo en Woodbridge, Virginia, el sábado por la noche.

La Policía del Condado de Prince William informó que los agentes acudieron a las 7 p. m. a la cuadra 13700 de Telegraph Road, donde encontraron a un hombre con una herida de bala. La policía identificó al hombre como David Kapay Kallo, de 35 años, residente de Fredericksburg. Fue declarado muerto en el lugar, según la policía.

La policía informó que una segunda víctima, un hombre de 27 años, huyó del lugar y se dirigió a un restaurante cercano. Posteriormente, fue trasladado a un hospital con lesiones leves.

Los investigadores dijeron que el hombre que murió estaba “discutiendo” con dos hombres “desconocidos” antes de que le dispararan.

Según la policía, el tiroteo “no parece aleatorio”.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe comunicarse con la Policía del condado de Prince William.