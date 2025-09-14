El exgobernador de Illinois Jim Edgar, un popular republicano durante dos mandatos, muere a los 79 años

El exgobernador de Illinois Jim Edgar, un popular republicano durante dos mandatos, a quien se le atribuye haber guiado al estado hacia un período de mayor estabilidad financiera en la década de 1990, falleció el domingo, según su familia. Tenía 79 años.

Edgar falleció por complicaciones relacionadas con su tratamiento contra el cáncer de páncreas, según informó su familia en un comunicado. Reveló públicamente su diagnóstico a principios de este año.

“Estamos profundamente agradecidos por el amor, el apoyo y la amabilidad que tantas personas han demostrado hacia Jim y nuestra familia durante estos últimos meses”, dice el comunicado.

Edgar, un ex legislador estatal que fue secretario de estado de Illinois durante una década, fue elegido gobernador en 1990. Este republicano moderado ganó fácilmente la reelección, incluyendo la victoria en el condado de Cook, fuertemente demócrata, donde se encuentra Chicago.

Siguió siendo estadista y asesor del partido, y se sintió incómodo con el giro a la derecha del Partido Republicano. Edgar fue uno de los republicanos de alto perfil que no apoyaron la presidencia de Donald Trump, uniéndose a una campaña para apoyar la candidatura presidencial de Kamala Harris el año pasado, llamada «Republicanos por Harris».

Nacido en un pequeño pueblo de Oklahoma, Edgar era mucho más reservado que su ostentoso y encantador predecesor, James R. Thompson , quien fue el gobernador con más años en el cargo en la historia del estado. Cuando Edgar asumió el cargo, el estado tenía una deuda de cientos de millones de dólares y pagaba sus cuentas con meses de retraso.

En medio de una recesión, Edgar presionó a los legisladores para que recortaran el presupuesto estatal, despidiendo personal y recortando programas populares. También logró cumplir su promesa de campaña de convertir en permanente un recargo temporal al impuesto sobre la renta, garantizando así una fuente estable de financiación para las escuelas públicas.

“No siempre fue bonito, pero logramos mucho”, declaró Edgar a The Associated Press en 1998. “Nos ocupamos de algunos problemas bastante difíciles. No los resolvimos todos, pero sí la mayoría”.

Sorprendió a muchos analistas políticos cuando anunció en 1997 que no se presentaría a un tercer mandato, dada su popularidad. Los republicanos intentaron reclutarlo para que se postulara de nuevo, incluyendo candidaturas al Senado de Estados Unidos y de nuevo a gobernador de Illinois. Pero no aceptó.

Edgar continuó enseñando y se desempeñó como presidente emérito de la Fundación de la Biblioteca Presidencial Abraham Lincoln, entre otras cosas.

“Según cualquier estándar, fue un republicano cuya integridad guió su tiempo en el cargo y que dirigió uno de los períodos más exitosos en el gobierno del estado de Illinois”, dijo Bob Kustra, quien se desempeñó como vicegobernador de Edgar, en un comunicado.

El gobernador de Illinois , JB Pritzker, dijo el domingo que las banderas del estado ondearían a media asta en honor a Edgar.

“Ahora más que nunca, debemos canalizar ese espíritu y determinación para vivir como lo hizo el gobernador Edgar: con honestidad, integridad y un respeto perdurable por todos”, declaró Pritzker, demócrata, en un comunicado. “Él vivirá en la incalculable cantidad de vidas que tocó y en las instituciones más sólidas que ayudó a construir”.

A Edgar le sobreviven su esposa y dos hijos.

Sus familiares dijeron que en los próximos días se darán a conocer detalles sobre los planes del funeral.