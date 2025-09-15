Volverán a declarar emergencia nacional en Washington, DC, si la policía no coopera con ICE

El presidente Donald Trump dice que volverá a declarar una emergencia nacional en Washington, DC, si la policía local no coopera con las autoridades migratorias.

El presidente dijo en una publicación en Truth Social durante la noche que la medida había reducido el crimen en el distrito, pero que si la policía local no coopera con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el crimen volvería a aumentar.

Sus comentarios se producen después de que la emergencia nacional y la intervención federal que declaró en agosto expiraran la semana pasada. Trump ha afirmado que la medida, que incluyó el envío de tropas de la Guardia Nacional, es necesaria para combatir la delincuencia y ha amenazado con atacar otras ciudades mayoritariamente gobernadas por demócratas. Sin embargo, los críticos la han calificado de «peligrosa toma de poder».

La alcaldesa de Washington, DC, Muriel Bowser, había emitido una orden el 2 de septiembre requiriendo que la ciudad cooperara con la policía federal indefinidamente, aclarando, sin embargo, que DC no necesitaba una “emergencia federal”.

Pero su orden no mencionó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y Bowser declaró la semana pasada que no esperaba que el Departamento de Policía Metropolitana participara en la aplicación de las leyes de inmigración. En cambio, dijo que esperaba que el departamento volviera a su statu quo.

“La aplicación de las leyes de inmigración no es lo que hace el MPD, y con el fin de la emergencia, no será lo que hará el MPD en el futuro”, agregó.

“La alcaldesa Muriel Bowser, quien ha presidido esta violenta toma criminal de nuestra capital durante años, ha informado al gobierno federal que el Departamento de Policía Metropolitana ya no cooperará con ICE en la deportación y reubicación de inmigrantes ilegales peligrosos”, escribió Trump.

Si permitiera que esto sucediera, la delincuencia volvería a cobrar fuerza. A la gente y a las empresas de Washington, D.C.: NO SE PREOCUPEN, ESTOY CON USTEDES Y NO PERMITIRÉ QUE ESTO SUCEDA. Declararé una Emergencia Nacional y, si es necesario, ¡federalizaré la ciudad!

Si bien el crimen ha disminuido en Washington, DC, bajo la emergencia federal, no es cierto que “no haya crimen”, como Trump ha repetido a menudo.

La última publicación de Trump marca un cambio de tono respecto de sus comentarios anteriores sobre Bowser, a quien ha elogiado en las últimas semanas por su cooperación con las autoridades federales.