En MD aprueban el proyecto de ley “Stop Super Speeders”

Los legisladores de Maryland están avanzando para tomar medidas enérgicas contra los conductores que exceden constantemente la velocidad con un nuevo programa piloto que requeriría que algunos conductores de alto riesgo utilicen tecnología diseñada para evitar que superen los límites de velocidad establecidos.

La legislación “Stop Super Speeders” fue aprobada en esta sesión como el Proyecto de Ley de la Cámara 107 y el Proyecto de Ley del Senado 366, y ahora está a la espera de la firma del gobernador Wes Moore.

Si se firma, la ley obligaría a ciertos conductores a instalar tecnología de Asistencia Inteligente de Velocidad (Intelligent Speed Assistance, ISA). El sistema utiliza GPS y sensores a bordo para impedir que un vehículo supere el límite de velocidad.

El delegado Nicholas “Nick” Allen, demócrata del condado de Baltimore y copatrocinador de la versión de la Cámara, dijo que el proyecto está dirigido a infractores reincidentes que, de otro modo, enfrentarían la suspensión o revocación de su licencia.

“Por lo general, se trata de cualquier persona que sería elegible para que le suspendan o le revoquen completamente la licencia”, dijo Allen.

Allen señaló que la propuesta también busca abordar lo que describió como un problema común: conductores con licencias suspendidas o revocadas que continúan conduciendo de todos modos.