Bloquean construcción de un centro de detención de ICE

Un juez federal limitó el miércoles la construcción adicional de un centro de detención de inmigrantes planificado en el condado de Washington, al señalar que los planes del gobierno para la instalación y su impacto ambiental no estaban claros ni eran consistentes.

El juez federal de distrito Brendan A. Hurson afirmó que el daño ambiental, “por su naturaleza, rara vez puede ser adecuadamente reparado” mediante compensaciones económicas y, con frecuencia, es permanente. Esas preocupaciones, dijo, son precisamente lo que está en juego si la construcción continúa en el sitio.

Hurson indicó que Immigration and Customs Enforcement (ICE) puede continuar con la construcción de seguridad y renovaciones básicas. Estas medidas incluyen la instalación de una cerca de seguridad, cámaras de vigilancia, cable de fibra óptica y la reparación del sistema de climatización (HVAC) y del techo del almacén.

Hurson también permitió que la agencia federal continúe con la construcción de oficinas administrativas dentro del almacén, únicamente para proteger su inversión. “Esto no será una puerta trasera para construir una cárcel en secreto”, dijo Hurson.

La orden del miércoles amplía una orden de restricción temporal emitida por Hurson en marzo, en respuesta a la demanda del estado de Maryland que busca bloquear el proyecto, el cual pretende convertir un almacén de 825,000 pies cuadrados en un centro de detención para hasta 1,500 personas.

El estado sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional ha trabajado en gran medida en secreto en el proyecto y que no ha realizado las revisiones ambientales e históricas requeridas. Según la demanda, la construcción no solo amenaza cursos de agua cercanos, sino que un centro para 1,500 personas podría sobrecargar los sistemas de agua y alcantarillado de Williamsport, una localidad de unas 2,000 personas.

La decisión de Hurson fue bien recibida por el fiscal general de Maryland, Anthony Brown.

“La orden judicial preliminar de hoy es una victoria que impide que las autoridades federales dañen de forma irreversible nuestras vías fluviales, nuestro medio ambiente y nuestras comunidades antes de que nuestra demanda sea siquiera decidida”, dijo Brown en un comunicado preparado. “Y garantiza que el gobierno federal no pueda apresurar el proceso legal necesario para abrir esta instalación en su afán por llevar a cabo sus objetivos de deportación”.

Tierra Bradford, quien estaba en la sala del tribunal cuando el juez emitió su decisión, dijo que el fallo de Hurson tenía total sentido.

“Me sorprende lo poco preparado que estaba el Departamento de Justicia”, dijo Bradford, quien trabaja en la ACLU pero no hablaba en nombre de la organización. “Parecía que no tenían información sobre en qué basaban su análisis”.

Ross Wells, residente de Takoma Park, estuvo de acuerdo. “No pudieron responder muchas preguntas básicas sobre cuándo se tomaron las decisiones y quién escribió qué informe”, dijo Wells.