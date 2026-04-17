“¡Puro Ritmo!”: El Smithsonian celebra la historia y el alma de la salsa

Para miles de latinos en el área metropolitana de Washington, la salsa no es solo música: es memoria, familia y comunidad.

Ese sentimiento cobra vida ahora en “¡Puro Ritmo! The Musical Journey of Salsa”, la nueva exhibición del National Museum of the American Latino, que abre sus puertas este 18 de abril en el Smithsonian National Museum of American History.

La muestra ofrece mucho más que una mirada histórica. Es una invitación a reconectarse con las raíces, con esos sonidos que han acompañado generaciones, desde el Caribe hasta ciudades como Nueva York, donde la salsa tomó forma en los años 60 y se convirtió en un símbolo de identidad latina en Estados Unidos.

“Esta exhibición enseña de dónde vienen las raíces de la salsa, de Cuba, de la clave y cómo esa música ha evolucionado junto con nuestra cultura y nuestra comunidad”, explicó Jorge Zamanillo, director del museo, en entrevista con Washington Hispanic. “Los latinos en Estados Unidos han usado la música como una forma de conexión, de unión”.

Entre los elementos más destacados se encuentran piezas personales de la inolvidable Celia Cruz, incluyendo algunos de sus icónicos vestidos y zapatos, símbolos de una artista que llevó la salsa al mundo y dejó una huella imborrable en la cultura latina.

Pero “¡Puro Ritmo!” no solo se construye a partir de objetos, sino de historias vivas. El equipo del museo, junto a expertos y curadores, ha trabajado directamente con músicos, coleccionistas y familias que han dedicado su vida a este género.

“Muchos de los objetos vienen de los propios artistas y de sus familias. Para ellos, la salsa no es solo música, es su vida”, señaló Zamanillo.

Para el propio director, la conexión es profundamente personal. Recordó cómo, creciendo entre Nueva York y Miami, la música llenaba su hogar cada fin de semana. “Ese sonido de la clave, apenas lo escucho, me lleva a mi infancia. Es una conexión inmediata con mis recuerdos, pero también con la comunidad”, dijo.

Ese mismo sentimiento es el que el museo espera despertar en los visitantes del área de Washington, donde existe una vibrante comunidad salsera.

“Queremos que la comunidad latina venga, que se reúna aquí, que aprenda, pero también que se sienta reflejada”, expresó Zamanillo. “Esto es parte de algo más grande: la construcción de nuestro museo. Esta exhibición es solo un adelanto de lo que vendrá”.

Como parte de la inauguración, el museo celebrará el evento “Puro Ritmo: Salsa Family Festival”, el 18 de abril de 12 p.m. a 5 p.m., con música, baile y actividades para toda la familia—una oportunidad perfecta para que la comunidad viva la salsa en primera persona.

La exhibición estará abierta hasta diciembre de 2028, ofreciendo un espacio donde el ritmo, la historia y la identidad latina se encuentran en el corazón de la capital. Porque al final, como bien lo sienten muchos en Washington: la salsa no solo se escucha – se vive.

Jorge Zamanillo (izq), Director of the National Museum of the American Latino. Ranald Woodaman (der), Subdirector de Desarrollo de Exposiciones en el Museo Nacional del Latino Estadounidense – FOTO: JOHNNY YATACO, WH