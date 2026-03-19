La FAA exige la separación por radar entre helicópteros y aviones

Los controladores de tráfico aéreo utilizarán el radar, y no solo las comprobaciones visuales, para garantizar que los helicópteros mantengan una distancia segura de los aviones que llegan y salen, tras la colisión mortal en el aire ocurrida el año pasado cerca de Washington, D.C., según anunciaron funcionarios federales el miércoles.

La Administración Federal de Aviación (FAA) afirmó que los recientes incidentes que estuvieron a punto de convertirse en colisiones demuestran que las directrices anteriores que obligaban a los pilotos a mantener la separación visual entre helicópteros y aviones no han proporcionado la protección adecuada en las inmediaciones de aeropuertos con mucho tráfico.

Según las nuevas directrices, los controladores de tráfico aéreo deben usar radar para mantener separados a helicópteros y aviones a distancias laterales o verticales específicas. Este nuevo requisito se aplica a más de 150 de los aeropuertos con mayor tráfico del país, extendiendo una restricción que ya estaba vigente en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington .

“Hoy estamos mitigando proactivamente los riesgos antes de que afecten a los viajeros”, declaró el administrador de la FAA, Bryan Bedford, en un comunicado de prensa. “Tras la colisión en el aire cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA), analizamos operaciones similares en todo el espacio aéreo nacional. Identificamos una dependencia excesiva de las operaciones de ‘ver y evitar’ por parte de los pilotos, lo que contribuye a incidentes de seguridad que involucran helicópteros y aviones”.

Lisa Dwyer, de AP, informa sobre una nueva norma de la FAA para ayudar a prevenir colisiones cerca de los aeropuertos.

Las autoridades también mencionaron específicamente un incidente ocurrido el 27 de febrero en el que un helicóptero policial tuvo que desviarse para evitar un vuelo de American Airlines que aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, Texas. Un incidente similar ocurrió el 2 de marzo, cuando un helicóptero tuvo que alejarse de una avioneta que tenía autorización para aterrizar en el Aeropuerto Hollywood Burbank de California, según informaron las autoridades.

La colisión ocurrida en enero de 2025 entre un avión de American Airlines y un helicóptero Black Hawk del Ejército causó la muerte de 67 personas, convirtiéndose en el accidente aéreo más mortífero en suelo estadounidense desde 2001. Entre otros factores que contribuyeron al accidente , los investigadores señalaron que los controladores de la torre Reagan confiaron excesivamente en pedir a los pilotos que detectaran aeronaves y mantuvieran la separación visual.

La noche del accidente, el controlador aprobó la solicitud del Black Hawk para realizar esa maniobra en dos ocasiones. Sin embargo, los investigadores afirman que es probable que los pilotos del helicóptero nunca vieran el avión de American Airlines mientras este daba vueltas para aterrizar en la pista secundaria, poco utilizada.

Muchas de las personas que fallecieron eran jóvenes patinadores artísticos , sus padres y entrenadores, que acababan de asistir a un campamento de desarrollo en Wichita, Kansas, después de que se celebraran allí los Campeonatos de Patinaje Artístico de Estados Unidos.