A medida que se acerca el referéndum sobre la redistribución de distritos, Spanberger busca el equilibrio entre gobernar y hacer campaña

La gobernadora Abigail Spanberger rechazó el miércoles las críticas de algunos compañeros demócratas que afirman que no ha hecho lo suficiente en público para recabar apoyo para el referéndum de redistribución de distritos de Virginia del 21 de abril. Spanberger argumentó que ha sido clara en su apoyo, al tiempo que priorizó la gestión gubernamental durante los primeros meses de su administración.

“He dejado muy claro que apoyo el voto afirmativo, y creo que los virginianos deberían votar ‘sí’”, declaró a los periodistas a las afueras de la residencia presidencial en Richmond. Sin embargo, añadió: “Mi prioridad y mi responsabilidad radican en la gobernanza”.

La gobernadora tiene hasta la medianoche del lunes para pronunciarse sobre cientos de proyectos de ley que la Asamblea General le envió el mes pasado.

El referéndum , programado para el 21 de abril y con la votación anticipada ya en marcha, permitiría temporalmente a Virginia rediseñar sus distritos congresionales a mitad de década —una modificación del ciclo de redistribución de distritos que se realiza una vez cada década— en respuesta a los cambios drásticos en los mapas electorales de otros estados, alentados por el presidente Donald Trump.

Quienes apoyan la medida afirman que es necesaria para mantener el equilibrio partidista a nivel nacional, mientras que los críticos argumentan que corre el riesgo de politizar el proceso.

Una reciente encuesta del Washington Post-Schar School puso de manifiesto la marcada división entre los votantes: el 52% de los votantes probables se mostró a favor de la medida. Los resultados subrayan tanto la importancia de la votación como la incertidumbre que reina en las últimas semanas antes de las elecciones.

Spanberger desestimó las insinuaciones de que su enfoque ha sido demasiado moderado en comparación con otros líderes demócratas, incluido el gobernador de California, Gavin Newsom, quien hizo campaña activamente a favor de una medida electoral relacionada con la redistribución de distritos en su estado el año pasado.

Esa medida, la Proposición 50, amplió las reformas vinculadas a la supervisión independiente de la redistribución de distritos electorales y se presentó como una respuesta a las preocupaciones sobre la manipulación partidista de los distritos electorales en todo el país.

“Yo diría que si un gobernador en su segundo mandato aborda un tema que le importa, es su decisión”, dijo Spanberger sobre Newsom, estableciendo un contraste con su propia posición como gobernadora recién nombrada, con menos de 90 días en el cargo: “Es muy diferente a la de una gobernadora en su primer mandato, literalmente al final de su primera sesión”.

Señaló el importante gasto que ya se está realizando en apoyo del referéndum, incluyendo «inversiones millonarias en anuncios» en los que ella se dirige directamente a los votantes.

“Hay anuncios de televisión con mi rostro por valor de más de un millón de dólares”, dijo Spanberger. “Y al mismo tiempo, mi prioridad es hacer el trabajo que les dije a los virginianos que quiero hacer: gobernar”.

El difícil equilibrio que debe mantener la gobernadora se produce en un contexto de tensiones políticas mixtas. La encuesta del Washington Post-Schar School también reveló que su índice de aprobación se sitúa en el 47%, con un 46% de desaprobación y un 7% de indecisos; un margen cada vez más estrecho que ha atraído la atención nacional.

Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia, describió el descenso como «impactante» en las primeras informaciones sobre la encuesta, y señaló que tales cifras podrían complicar su posición dentro del Partido Demócrata a medida que se intensifica la atención nacional.

Spanberger restó importancia a las preocupaciones sobre las encuestas, haciendo hincapié en su mandato electoral y en el trabajo que sigue realizando en el cargo.

«Si todo el mundo me odiara, ¿por qué pondrían mi cara en sus folletos para el referéndum?», dijo. «Lo que me importa al final es lo que puedo ofrecer a la gente».

Añadió que las críticas a su enfoque «parecen contradecir el hecho de que todo el mundo piensa que soy una figura convincente, independientemente del resultado que quieran obtener en ese referéndum», haciendo referencia, al parecer, a una campaña de «voto no» financiada por el Partido Republicano , en la que participaron Spanberger y el expresidente Barack Obama, y ​​que los críticos calificaron de engañosa.

Spanberger reiteró el miércoles: “Para que conste, la desinformación es muy fuerte. Voté ‘sí’ y animé a otros virginianos a hacer lo mismo”.

Los demócratas, tanto a nivel nacional como estatal, también están intensificando sus esfuerzos de participación ciudadana en la recta final antes de la votación.

El jueves por la noche, Roland Martin presentará un foro público en directo sobre el tema del «Sí» en la Universidad Estatal de Virginia, en el que participarán el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, los senadores estadounidenses Mark Warner y Tim Kaine de Virginia, el presidente de la Cámara de Representantes de Virginia, Don Scott, y la representante estadounidense Jennifer McClellan, demócrata por Richmond.

Se espera que el evento, que también se transmitirá en directo, se centre en fomentar el voto anticipado antes del «Súper Sábado», cuando se amplíe el acceso al voto anticipado en todo el estado, mientras los partidarios hacen un último esfuerzo para movilizar a los votantes antes del referéndum del 21 de abril.

Mientras tanto, los republicanos han aprovechado la situación para lanzar una campaña de oposición coordinada.

El exgobernador Glenn Youngkin criticó recientemente el referéndum durante su participación en un podcast presentado por Sean Hannity de Fox News, calificándolo de «ilegal e inconstitucional» y advirtiendo que socavaría el marco de redistribución de distritos del estado.

Youngkin tiene previsto participar el sábado en una manifestación en contra de la reforma legislativa en Lynchburg, junto con el representante John McGuire, republicano por Powhatan, y la representante Jen Kiggans, republicana por Virginia Beach. También asistirán los senadores estatales Mark Peake, republicano por Lynchburg, y Luther Cifers, republicano por Prince Edwards, y el delegado Wendell Walker, republicano por Lynchburg.

McGuire y Kiggans se encuentran entre los legisladores republicanos en ejercicio cuyos distritos se volverían más competitivos si se aprueba el referéndum.

La situación política que rodea al caso ha colocado a Spanberger en una posición delicada, una que, según los analistas, refleja tanto la cautela como la realidad a la que se enfrenta.

El veterano analista político de Virginia, Bob Holsworth, dijo que el enfoque de la gobernadora es coherente con la forma en que ha manejado el asunto desde el principio.

“Ella apoya la iniciativa, pero al mismo tiempo, no quiere depositar todo su capital político en ella”, dijo Holsworth, señalando que el referéndum no fue originalmente iniciativa suya. “Esto fue algo que prácticamente heredó”.

Holsworth añadió que las exigencias del gobierno, incluidas las estancadas negociaciones presupuestarias , probablemente han limitado su capacidad para hacer campaña de forma más agresiva, incluso mientras los demócratas trabajan para movilizar a los votantes.

“Creo que habría sido útil que Spanberger hubiera brindado más apoyo”, dijo, “pero la realidad es que todavía no tiene un presupuesto, por lo que esta no ha sido su máxima prioridad”.

A medida que continúa la votación anticipada, el referéndum se perfila como una cuestión política y una prueba decisiva, no solo para el mapa electoral de Virginia, sino también para la influencia de Spanberger dentro de su partido.

“La realidad es que esto tiene que ver con el Congreso, no con gobernar Virginia”, dijo Holsworth. “Para alguien que sin duda querría tener un perfil nacional, si el referéndum no se aprueba, recibirá un duro golpe por parte de los demócratas a nivel nacional, quienes la culparán a ella”.