El secretario de Transporte, Sean Duffy, anuncia intervención federal en la estación Union Station de DC

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy, anunció el miércoles que el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) retomará el control de la histórica Union Station en Washington, D.C.

“Creemos que podemos administrar esta propiedad de manera más eficiente, atraer a más arrendatarios, generar más ingresos, y esos recursos nos permitirán invertir en este hermoso edificio”, dijo Duffy durante una conferencia de prensa la mañana del miércoles en la propia estación.

El anuncio se produce tras la reciente decisión del presidente Donald Trump de desplegar a miles de efectivos de la Guardia Nacional en la capital, luego de invocar poderes de emergencia que también le permitieron utilizar a la Policía Metropolitana (MPD) a comienzos de este mes.

El DOT ya es propietario de Union Station desde la década de 1980. Sin embargo, Duffy explicó que el departamento está retomando el control operativo que había cedido a Amtrak y a la Corporación de Reurbanización de Union Station, entidad que ha estado impulsando un ambicioso proyecto de renovación para la estación, que está próxima a cumplir 118 años.

“Necesitamos maximizar los ingresos minoristas de la estación y también su potencial como espacio para eventos. ¿Se imaginan un lugar mejor para realizarlos?”, comentó Steven Bradbury, subsecretario de Transporte de EE.UU.

“Las necesidades de inversión ascienden ahora a unos 170 millones de dólares”, agregó Bradbury. “Necesitamos un techo nuevo, sistemas actualizados, baños renovados… hay mucho trabajo por hacer”.

El DOT también señaló que planea mejorar la seguridad, la iluminación y los ascensores del lugar.

“Vamos a invertir para garantizar que esta estación no esté sucia, que no tengamos problemas de personas sin hogar dentro de Union Station”, afirmó Duffy. “Queremos un espacio atractivo para que más negocios quieran arrendar locales aquí”.

Golpeada duramente por la pandemia, Union Station ha mostrado señales de recuperación en los últimos años, con varios comercios nuevos y otros que han regresado firmando contratos de arrendamiento. Sin embargo, Duffy aseguró que los recursos actuales no se están utilizando de la manera más eficiente.

El año pasado, Amtrak ganó una prolongada batalla legal para tomar el control de la estación, pero con este anuncio se verá obligada a ceder nuevamente gran parte de esa autoridad.

El Departamento de Transporte retomará el control de la histórica Union Station en Washington, D.C./ Photo: Johnny Yataco/Washington Hispanic