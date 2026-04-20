El referéndum sobre la redistribución de distritos en Virginia podría tener implicaciones a nivel nacional

El referéndum sobre la redistribución de distritos electorales en Virginia podría tener un impacto político trascendental en los distritos congresionales del estado, pero si se aprueba, también podría afectar el equilibrio de poder en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Varios estados han experimentado una redistribución de distritos electorales desde que el presidente Donald Trump anunció que quería que los estados gobernados por republicanos hicieran todo lo posible para sumar escaños republicanos .

Pero Virginia podría experimentar el mayor cambio de todos los estados, ya que actualmente los demócratas solo tienen una ventaja de 6 a 5 en la delegación estatal en el Congreso. Con la redistribución de distritos, los demócratas podrían obtener una ventaja de 10 a 1.

“En muchos sentidos, lo que suceda en Virginia podría ser el factor decisivo para determinar qué partido controlará el Congreso el próximo año”, afirmó Stephen Farnsworth, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Mary Washington. “Si se aprueba la enmienda, eso representará una ventaja significativa para los demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026”.

Eso se debe a que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes sigue siendo mínima.

Actualmente, la ventaja republicana es de 217 a 213, con un independiente. Cuando se cubran los 435 escaños, se necesitarán exactamente 218 votos para aprobar la ley.

Actualmente, hay cuatro vacantes, incluidas las del exlegislador demócrata de California Eric Swalwell y el exlegislador republicano de Texas Tony Gonzales, quienes renunciaron recientemente a raíz de escándalos sexuales .

Los republicanos ya parten con una desventaja histórica, puesto que la Cámara de Representantes suele pasar a manos del partido opositor del presidente en ejercicio durante las elecciones de mitad de mandato.

El referéndum se analiza desde una perspectiva partidista.

Los opositores republicanos a la enmienda constitucional han acusado a la gobernadora Abigail Spanberger de cambiar de postura sobre la manipulación de los distritos electorales, señalando que originalmente apoyó una comisión estatal diseñada para hacer que la redistribución de distritos fuera menos partidista.

Pero los demócratas dijeron que no podían ignorar lo que los republicanos han estado haciendo en otros estados como Texas, donde un plan de redistribución de distritos finalmente recibió luz verde de la Corte Suprema de Estados Unidos.

“La realidad es que muchas de las personas que apoyan esta enmienda argumentan que Trump fue quien empezó todo esto y que no responder al fuego con fuego es un desarme unilateral”, dijo Farnsworth.

Señaló que quienes se oponen a la enmienda en Virginia no necesariamente se oponen a iniciativas similares en otros estados.

“Aquí existe una dinámica muy marcada de analizar estos temas desde una perspectiva partidista, y esa es una parte clave de la campaña en ambos bandos en este momento”, dijo Farnsworth.

Los partidarios de la enmienda han logrado recaudar más fondos que sus detractores, pero los analistas políticos afirman que aún resulta difícil predecir el resultado de una elección especial como esta. Las últimas encuestas indican una ligera ventaja para los defensores de la enmienda, que fue rechazada con firmeza en una de las primeras encuestas realizadas a principios de este año .

Farnsworth dijo estar un poco sorprendido de que los republicanos no hayan invertido más dinero en la campaña contra el referéndum, dado lo que está en juego.

“Existe una teoría potencialmente convincente: la idea de que Virginia decidió dejar de manipular los distritos electorales hace unos años y que ahora el plan sería reiniciarlo”, dijo.

Muchos virginianos ya han votado.

Las urnas para votar en el referéndum se abrirán el martes, pero más de un millón de personas ya han emitido su voto mediante la votación anticipada .

“Las cifras son altas, comparables a las de la votación anticipada en las elecciones a gobernador del año pasado”, señaló Farnsworth. “Eso sugiere que es algo que está calando hondo entre muchos virginianos”.

Si se aprueba la enmienda, afectará a los votantes de todo el estado.

Muchos votantes podrían acabar en distritos diferentes, incluso si han vivido en las mismas casas durante décadas.

Farnsworth señaló que muchos de los distritos rediseñados «se extienden desde el norte de Virginia como espaguetis», para incluir áreas más favorables a los demócratas.

Podría incluir desafíos para los votantes, así como para los candidatos al Congreso.

“Puede que hoy estés en un distrito y después de las elecciones estés en un distrito muy diferente”, dijo Farnsworth.