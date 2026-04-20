Dos escuelas primarias del área de Washington D.C. se incendiaron y una permanecerá cerrada

Dos escuelas primarias del área de Washington D.C. se incendiaron el domingo por la tarde, causando daños y obligando a cerrar un edificio a los estudiantes el lunes.

La escuela de inmersión lingüística en español César Chávez, en Chillum, Maryland, permanecerá cerrada el lunes tras declararse un incendio en el interior del edificio.

El Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Prince George informó a WTOP que el incendio comenzó alrededor de las 6 de la tarde del domingo y que los bomberos lograron contener las llamas en un solo aula.

Nadie resultó herido.

El distrito escolar público del condado de Prince George anunció el domingo por la noche que la escuela primaria permanecería cerrada mientras los funcionarios evalúan los daños e investigan la causa.

Por otra parte, el domingo por la tarde se informó de un incendio en la escuela primaria Bren Mar Park en Alexandria, Virginia.

El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax informó que los equipos fueron enviados alrededor de las 3:20 p. m. luego de recibir un reporte de incendio proveniente de la escuela, tras reportes de fuego y humo denso que salía de la parte trasera del edificio.

El incendio fue extinguido y las autoridades indicaron que el edificio principal de la escuela no resultó afectado.

En un comunicado, las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax informaron que el incendio se produjo en el techo de una sección nueva del edificio, que aún está en construcción.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento al Departamento de Bomberos del Condado de Fairfax y a todos los bomberos que respondieron con rapidez y trabajaron para controlar la situación”, dice el comunicado. “Su pronta respuesta evitó que la situación se agravara considerablemente”.

Si bien la investigación sobre la causa continúa, los bomberos determinaron que es seguro que los estudiantes regresen a la escuela el lunes, según informó el sistema escolar.