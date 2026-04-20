Arlington Transit lanza un nuevo proyecto piloto
Los residentes de Arlington tienen una nueva forma de desplazarse… pero por ahora solo a una parte del condado.
Arlington Microtransit , conocido como MICRO, es un programa piloto de transporte público. Se trata de un servicio a demanda, habilitado por la tecnología, que se reserva a través de una aplicación móvil o por teléfono, y que conecta a los usuarios con el transporte regional, los centros locales o direcciones específicas.
Por el momento, los usuarios solo pueden acceder a zonas dentro de un área de servicio preliminar en el noroeste de Arlington, dentro de los límites de North Glebe Road, Langston Boulevard y la línea del condado.
Se trata de una zona que incluye el Centro Hospitalario de Virginia, el barrio de Westover, escuelas locales y un par de estaciones de metro.
El condado afirma que MICRO fue diseñado para funcionar en parte como reemplazo de las rutas de autobús de ART (Arlington Transit), que fueron reorganizadas debido a la baja pero constante afluencia de pasajeros.
Via, una empresa contratista de transporte público, pone en contacto a pasajeros que se dirigen en direcciones similares para realizar viajes compartidos.
La aplicación Via está disponible en la App Store y Google Play. El servicio piloto MICRO opera de lunes a viernes de 5:30 a. m. a 9:30 p. m. y los sábados de 7:00 a. m. a 9:30 p. m.
El precio es de 4,50 dólares por viaje. La tarifa es de 2,25 dólares para personas mayores, personas con discapacidad, estudiantes de primaria y secundaria, o para viajes que comiencen o terminen en las estaciones de metro de Ballston o East Falls Church.
Los usuarios pueden obtener seis viajes gratis hasta el 13 de mayo. Para más información, visite city.ridewithvia.com/art.
Arlington afirma que utilizará el proyecto piloto para recopilar y evaluar las opiniones de los pasajeros con el fin de adaptar el microtransporte a todo el condado de Arlington. Se prevé que la financiación del proyecto piloto, proveniente del Departamento de Ferrocarriles y Transporte Público de Virginia y del condado de Arlington, se extienda hasta el año fiscal 2027.