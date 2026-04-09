Tras el ultimátum de Trump a Irán y un frágil alto el fuego, los estadounidenses de origen iraní se preparan para lo que viene

El martes, Zainab Haider regresaba a casa en coche con sus dos hijos pequeños tras el trabajo, mientras reflexionaba sobre las posibles consecuencias del plazo que el presidente Donald Trump había fijado para que Irán cediera a las exigencias estadounidenses. ¿Estarían a salvo sus familiares en Irán o desaparecerían del mapa?

Sus emociones eran intensas, desde la ansiedad y el miedo hasta la soledad, mientras que los demás parecían seguir con sus vidas con normalidad a pesar de la inminente catástrofe. Finalmente, Trump no cumplió su amenaza de que «toda una civilización morirá esta noche», sino que accedió a un alto el fuego de dos semanas en la guerra.

Fue otro momento de gran conmoción para Haider y los cientos de miles de iraníes que viven en Estados Unidos y que se han visto inmersos en un estado de incertidumbre aparentemente constante sobre el futuro de Irán y de sus familiares y amigos que aún viven allí.

Para muchos, el tono del discurso actual sobre el conflicto ha acaparado sus pensamientos, impidiéndoles a menudo trabajar o concentrarse en cualquier otra cosa. Algunos protestan contra la guerra, mientras que otros guardan sus opiniones sobre lo que sucede en su país, observando con inquietud y preguntándose qué les depara el futuro.

Haider fue uno de los manifestantes que protestaron el miércoles en Austin, Texas, exigiendo el fin de la guerra. También se realizaron concentraciones en Nueva York, Boston, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades.

Además de manifestarse en contra de la guerra, Haider cree que la movilización creará «el tipo de presión que dificultará que Trump retome esta postura agresiva».

«Es un país enorme», dijo refiriéndose a Irán. «Trump jamás podrá derrotarlo ni aniquilarlo, pero sí puede causarle daño. Puede hacer algo que afecte a millones de personas, a millones de vidas».

Preocupación por los familiares en casa

Haider, planificador municipal y organizador de la Coalición Austin por Palestina, dijo que escuchar a Trump ofrecer tal ultimátum fue aterrador.

Ella no apoya el cambio de régimen, afirmando que es algo que debe resolver el pueblo iraní, no Estados Unidos. Aun así, quiso expresar su opinión a pesar de haber llegado a Estados Unidos desde Pakistán con sus padres cuando era niña. Conserva recuerdos de las panaderías del barrio y las juguerías que solía visitar con su madre y sus vecinos.

La iraní-estadounidense Sheila Amir afirmó que las publicaciones de Trump en las redes sociales le generaban temor en muchos sentidos.

Su principal preocupación eran sus familiares iraníes. No ha podido confirmar que estén bien durante la última semana debido al bloqueo de internet que afecta a todo el país.

Pero la escritora, residente de Carolina del Norte, expresó su preocupación de que una escalada en la guerra pudiera poner en riesgo a sus familiares estadounidenses que sirven en el ejército. Su deber, afirmó, es «servir y proteger a los Estados Unidos de América», no destruir al pueblo de Irán.

Sentimientos complejos para quienes apoyan la guerra.

Incluso aquellos que apoyan los ataques estadounidenses que debilitan directamente al gobierno iraní están teniendo dificultades para asimilar las amenazas más recientes contra la población civil.

En las últimas semanas, Roya Rastegar ha tenido muchas conversaciones difíciles con su familia sobre el conflicto. Rastegar y su esposa son ambas iraní-estadounidenses. Rastegar afirmó que miembros de su familia han sido asesinados por el gobierno iraní en las décadas transcurridas desde que la República Islámica tomó el poder, y la mayoría de la familia de su esposa aún reside en el país.

Rastegar, cineasta y cofundador de una organización sin ánimo de lucro a favor de la democracia llamada Colectivo de la Diáspora Iraní, dijo que los frecuentes cambios de rumbo han dificultado la tarea de explicar el conflicto a sus hijos.

“Es muy difícil aferrarse a la idea de que no sabemos qué va a pasar”, dijo.

Rastegar afirmó que la guerra plantea un dilema moral imposible. Le preocupa profundamente que la intensificación de los ataques contra Irán pueda causar aún más daño a la población civil. Sin embargo, también cree que reducir la escalada bélica sin desmantelar la República Islámica supondrá el mayor riesgo para los iraníes dentro del país, quienes seguirían sufriendo una represión severa y mortal.

“Es realmente repugnante pensar en mi gente atrapada entre un régimen que sigue matándolos y una administración —la de Estados Unidos— que emite este tipo de amenazas”, dijo Rastegar.