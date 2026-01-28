Trump firma una orden para agilizar la reconstrucción de los incendios en Los Ángeles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva para agilizar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los devastadores incendios que asolaron Los Ángeles el año pasado.

La medida sustituye «los procesos de permisos estatales o locales y otros requisitos similares de aprobación previa que, según cada agencia, han impedido indebidamente el uso oportuno de los fondos federales de socorro de emergencia», indicó la Casa Blanca en un comunicado.

Estos procesos de obtención de permisos del Gobierno de California o de la Administración local se reemplazarán por el requisito «de que los constructores autocertifiquen ante un designado federal de cada agencia que han cumplido con todos los estándares estatales y locales de salud y seguridad aplicables con respecto a la estructura que se propone reconstruir», agregó.

El mandatario estadounidense propuso además una investigación de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) para determinar si los casi 3.000 millones de dólares ofrecidos a California para mitigar peligros, y que no fueron gastados, «fueron otorgados de forma arbitraria, caprichosa o contraria a la ley».

La ola de incendios de Los Ángeles comenzó el 7 de enero del año pasado y tardó más de tres semanas en apagarse por completo tras consumir casi 16.000 hectáreas.

El incendio de Eaton Canyon no logró controlarse sino hasta 22 días después. Las llamas de este siniestro destruyeron más de 9.400 estructuras, la mayoría en la localidad de Altadena, que prácticamente desapareció.

En el acaudalado barrio de Palisades, el fuego destruyó más 5.300 estructuras, lo que incluyó viviendas de estrellas de Hollywood, la música y el deporte de Estados Unidos.

Los devastadores fuegos dejaron al menos 31 muertos, hasta 150.000 evacuados, más de 16.000 estructuras destruidas, y pasarán a la historia de EE.UU. como uno de los desastres naturales más costosos.

Los investigadores siguen trabajando para determinar la causa de ambos incendios.