El hombre baleado por el ICE en California permanecerá bajo custodia por temor a que se fugue

Un juez ordenó el lunes que un hombre que recibió varios disparos durante un arresto por parte de agentes de inmigración en el centro de California permanezca bajo custodia ante la preocupación de que pudiera fugarse, según informó un abogado.

Carlos Iván Mendoza Hernández, quien tiene doble nacionalidad salvadoreña y mexicana, está acusado de agredir a un agente federal por supuestamente atropellar a un agente con su automóvil antes de retroceder y chocar contra un vehículo policial después de que fue detenido el 7 de abril.

Patrick Kolasinski, uno de sus abogados, afirmó que Mendoza entró en pánico e intentó huir cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas bloquearon su vehículo, y que no tenía intención de atropellar a nadie. Asimismo, refutó las declaraciones de las autoridades que señalaban a su cliente como presunto miembro de una pandilla buscado en El Salvador para ser interrogado en relación con un asesinato.

Documentos judiciales salvadoreños muestran que fue absuelto de asesinato en El Salvador y Mendoza ha negado haber pertenecido alguna vez a una pandilla, según ha declarado su abogado.

Mendoza ha sido sometido a varias cirugías por múltiples heridas de bala.

El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que agentes del ICE dispararon en defensa propia contra Mendoza después de que este intentara embestirlos con su vehículo. El DHS indicó que los agentes estaban realizando una parada de control contra Mendoza, de 36 años, en Patterson, una ciudad ubicada a unos 120 kilómetros al sureste de San Francisco.

Se trata de uno de los varios tiroteos ocurridos durante la agresiva campaña del gobierno de Trump para detener y deportar a inmigrantes indocumentados. También es uno de los casos en los que se han planteado dudas a las autoridades federales sobre las circunstancias. En algunos tiroteos, las grabaciones de vídeo contradijeron las versiones iniciales de los funcionarios de inmigración.

La próxima comparecencia de Mendoza ante el tribunal está programada para principios de mayo.