El debate sobre el programa de control migratorio se intensifica en Maryland

Los opositores a los acuerdos 287(g) que permiten a la policía, los departamentos del sheriff y las cárceles cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional en materia de control migratorio anunciaron que volverán a luchar para aprobar una legislación que prohíba dichos acuerdos en todo el estado.

El presidente del Senado de Maryland, Bill Ferguson, dijo que se unirá a ese esfuerzo.

Ferguson afirmó en una publicación en redes sociales estar alarmado por lo que calificó como la «ilegalidad» de las acciones de ICE. El Baltimore Banner informó que Ferguson priorizará este tema de cara a la sesión de la Asamblea General de 2026 en Annapolis, en enero.

Una medida similar presentada en la última sesión legislativa en Annapolis fracasó.

La delegada estatal de Maryland, Nicole Williams, cuyo distrito incluye barrios del condado de Prince George que cuentan con cientos de inmigrantes de América del Sur y Central, así como de Haití, Nigeria y Camerún, asistió a una manifestación en Baltimore en la que se anunciaron los planes para prohibir dichos acuerdos.

“No hemos visto ningún dato que demuestre que la existencia de estos acuerdos realmente mejore la aplicación de la ley”, dijo a WTOP.

En cambio, Williams afirmó que estos acuerdos generan temor en las comunidades inmigrantes, lo que reduce la probabilidad de que denuncien los delitos cuando ocurren.

“Lo que queremos es fomentar una comunidad donde la gente se sienta cómoda interactuando con las fuerzas del orden”, dijo. “Nuestros agentes han podido capturar a algunos de los peores criminales sin estos acuerdos”.

Ocho jurisdicciones de Maryland tienen acuerdos 287(g) vigentes, incluidos los condados de Frederick, Carroll, Washington, Allegany, Garrett, Harford, Cecil y St. Mary’s.

El sheriff del condado de Frederick, Chuck Jenkins, es un firme defensor del programa, que según él lleva en vigor en el condado de Frederick desde 2008.

“El condado de Frederick es mucho más seguro gracias al programa”, dijo Jenkins. “El presidente del Senado, Bill Ferguson, se equivoca en este tema. Todos los demócratas en la legislatura se equivocan en este tema. Deben dejar en paz a los condados que desean implementar el programa para que los alguaciles puedan mantener la seguridad en sus condados”.

Jenkins afirmó que se opondría a cualquier legislación destinada a eliminar el programa.