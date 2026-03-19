Comenzarán a producir la moneda de oro conmemorativa de Trump

Una comisión federal de artes aprobó el jueves el diseño final de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen del presidente Donald Trump para ayudar a celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos el 4 de julio.

La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, cuyos miembros son partidarios del presidente republicano y fueron nombrados por él a principios de este año, votó sin objeciones. Esto allana el camino para que la Casa de la Moneda de Estados Unidos comience la producción de la moneda, cuyo tamaño y denominación aún están en discusión.

“Al acercarnos a nuestro 250 aniversario, nos entusiasma preparar monedas que representen el espíritu perdurable de nuestro país y nuestra democracia, y no hay perfil más emblemático para el anverso de dichas monedas que el de nuestro presidente en funciones, Donald J. Trump”, dijo el tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, en un comunicado.

Esta medida sin precedentes constituye un nuevo ejemplo de cómo Trump y sus aliados eluden las prácticas presidenciales convencionales del pasado —e incluso la ley— para conseguir lo que quieren. Es el último ejemplo de cómo Trump deja su nombre e imagen en el archivo histórico, tras el cambio de nombre del Instituto de la Paz de Estados Unidos , el Centro Kennedy para las Artes Escénicas y una nueva clase de acorazados , entre otros homenajes.

La ley federal prohíbe que un presidente en ejercicio aparezca en la moneda estadounidense. Sin embargo, Megan Sullivan, jefa interina de la Oficina de Gestión de Diseño de la Casa de la Moneda, afirmó que el secretario del Tesoro tiene autoridad para autorizar la acuñación y emisión de nuevas monedas de oro de 24 quilates, lo que Scott Bessent ha utilizado para sortear dicha prohibición y colocar la imagen de Trump en una moneda.

El jueves, en la reunión de la comisión celebrada en marzo, presentó el diseño final de la moneda y afirmó que Trump lo había aprobado.

“Tengo entendido que el secretario del Tesoro presentó este diseño, así como otros, al presidente, y que estos fueron los que él seleccionó”, dijo Sullivan.

La Casa Blanca y la Casa de la Moneda no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico ni por teléfono.

El anverso de la moneda muestra una imagen de Trump con traje y corbata, con expresión severa. Sus puños descansan sobre lo que parece ser un escritorio mientras se inclina hacia adelante. En la parte superior, la palabra «LIBERTY» forma un ligero arco. Justo debajo se encuentran las fechas 1776-2026. En la parte inferior, aparece la frase «IN GOD WE TRUST» (En Dios confiamos), con siete estrellas en un lado y seis en el otro.

El reverso muestra un águila calva en pleno vuelo con la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA” en el lado derecho y “E PLURIBUS UNUM” en el lado izquierdo.

“Sé que es una imagen muy fuerte y muy dura de él, y creo que es apropiado tener a un presidente en ejercicio que esté al frente del país durante el 250 aniversario en una moneda conmemorativa de dicho año”, dijo el comisionado Chamberlain Harris, un alto asesor de la Casa Blanca de Trump.

La moneda formará parte de una producción muy limitada, según indicó Sullivan, aunque aún no se ha determinado la cantidad. El tamaño y el valor nominal tampoco se han decidido todavía, añadió. Algunos comisionados destacaron la predilección de Trump por las cosas grandes al abogar por la moneda de mayor tamaño.

Según Sullivan, la Casa de la Moneda, que forma parte del Departamento del Tesoro, ha estudiado un tamaño para la moneda de Trump mayor que el de su moneda de oro de 1 onza (28 gramos), que tiene un diámetro de aproximadamente 1,3 pulgadas (3,3 centímetros).

Su moneda más grande mide 7,6 centímetros (3 pulgadas), «así que estamos buscando algo por ahí», dijo.

«Creo que al presidente le gustan las cosas a lo grande», dijo el comisionado James McCrery II, quien fue el arquitecto de la propuesta de diseño de Trump para una ampliación de la Casa Blanca que incluiría un salón de baile de 8360 metros cuadrados (90 000 pies cuadrados). La comisión de bellas artes aprobó dicha propuesta en su reunión de febrero.

Harris le dijo a McCrery que estaba de acuerdo con él. Trabaja en la Casa Blanca como asistente especial del presidente y subdirectora del Despacho Oval.

“Creo que cuanto mayor sea la circulación, mejor. Creo que la mayor sería su preferencia”, dijo Harris, refiriéndose a Trump.