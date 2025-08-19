Escuelas del condado de Howard continúan con las restricciones de teléfonos celulares para el nuevo año escolar

En un esfuerzo por reducir las distracciones y mejorar la seguridad escolar, las Escuelas Públicas del Condado de Howard han implementado una nueva política de teléfonos celulares que requiere que los estudiantes de secundaria mantengan sus dispositivos «fuera de la vista» durante el día escolar, una medida que ha recibido elogios de los maestros y rechazo de los estudiantes.

“Antes del cambio en la política de celulares, visitaba las escuelas y las aulas”, dijo Bill Barnes, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Howard. “A los maestros les costaba mucho que los estudiantes se concentraran en la instrucción”.

Los estudiantes estaban mirando sus teléfonos, comunicándose entre sí o “simplemente consumiendo medios”, dijo.

Los administradores, dijo Barnes, tenían una perspectiva diferente.

“Tenían dificultades con la seguridad de los celulares”, dijo. “Los estudiantes se organizaban durante las clases o entre reuniones, o incluso si se producía una pelea. Y eso nos tenía muy preocupados cuando veíamos grandes grupos de estudiantes reunidos, y entonces tal vez estallaba una pelea”.

Entonces se tomó la decisión de cambiar la política a partir de marzo del año escolar 2024-25.

Según la nueva política, que afecta a los estudiantes de secundaria que solían tener acceso completo a sus teléfonos durante el día, los estudiantes tendrán que mantener sus teléfonos fuera de la vista y silenciados para asegurarse de que no distraigan las actividades de clase.

La política estableció algunas excepciones, como permitir el uso en caso de emergencias o si un estudiante tiene un Programa de Educación Individualizado, un plan de la Sección 504 o un plan de salud que requiere el uso de la tecnología del teléfono celular.

Este otoño será el primer año completo en que la nueva política estará vigente, pero Barnes señaló que no ha tenido un gran éxito entre el alumnado.

“A los estudiantes no les gusta la política, por supuesto. Sus celulares están diseñados para ser adictivos, pero seguimos reuniéndonos con ellos y trabajando en su implementación”, dijo.

Los profesores vieron las cosas de manera diferente, añadió Barnes.

Recibimos comentarios muy positivos del profesorado, principalmente porque los involucramos en el desarrollo del proceso de políticas. No queríamos que se convirtieran en la policía telefónica, dijo.

En primer lugar, los profesores no tendrían que hacer cumplir la política, según la cual es responsabilidad de los administradores confiscar los teléfonos si se descubre que un estudiante viola la política.

Según el sitio web de las escuelas del Condado de Howard, las infracciones resultarían en la confiscación del teléfono celular hasta el final del día. En caso de confiscación del dispositivo durante el último período de la jornada escolar, se le devolvería al estudiante el teléfono al día siguiente. En caso de una segunda infracción, el dispositivo sería confiscado y retenido hasta que un padre o tutor lo recupere.

Y sí, la política es que los estudiantes no pueden usar su teléfono durante los cambios de clase en los pasillos o en el almuerzo.

«Esa es la política actual que se aprobó», dijo Barnes.