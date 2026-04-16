Dos muertos tras un incidente doméstico

Dos personas murieron el jueves en Annandale, Virginia, tras un tiroteo que la policía del condado de Fairfax describe como un incidente doméstico.

Los agentes acudieron a la cuadra 8100 de Guinevere Drive poco después de la medianoche.

Al llegar, la policía encontró a un hombre y una mujer muertos dentro de una vivienda.

“En principio, parece que el hombre adulto disparó a la mujer adulta antes de suicidarse en un incidente de violencia doméstica”, dijo el capitán Chris Cosgriff en una rueda de prensa.

Cosgriff añadió que las autoridades no revelarán los nombres de las víctimas hasta que se pueda notificar a sus familiares.

Se ruega a cualquier persona que tenga información que llame a los investigadores al 1-866-411-TIPS.