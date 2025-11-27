Pasajero de automóvil muere tras choque con ambulancia

El pasajero de un automóvil murió después de que el vehículo en el que viajaba chocara contra una ambulancia del condado de Fairfax, Virginia, que se dirigía a una emergencia

Ocurrió el martes por la tarde en Worldgate Drive y Alton Square en Herndon.

Una ambulancia del condado de Fairfax con su «equipo de emergencia completo activado» estaba intentando girar hacia Alton Square, pero el conductor de un Hyundai 2007 no cedió el paso y chocó la ambulancia, según un comunicado de prensa de la policía.

El pasajero del vehículo, Irvin Escobar Lujuan, de 35 años y residente de Sterling, fue trasladado al hospital, donde falleció posteriormente. El conductor, José López Martínez, de 23 años y residente de Nokesville, también fue hospitalizado con lesiones que no ponían en peligro su vida.

El exceso de velocidad y el alcohol parecen ser factores en el accidente, dijo la policía.

López Martínez ha sido acusado de conducir en estado de ebriedad.

Dos bomberos también fueron trasladados al hospital con heridas que no ponían en peligro su vida.