Advierten sobre los peligros de conducir bajo los efectos de las drogas

Mientras algunas personas conmemoran el 4/20 celebrando el consumo de marihuana, las autoridades de Virginia instan a los conductores a priorizar la seguridad y evitar ponerse al volante después de consumir cannabis.

La Autoridad de Control del Cannabis de Virginia afirma que conducir bajo los efectos de la marihuana sigue siendo una preocupación, especialmente después de que una encuesta reciente revelara que casi tres de cada diez conductores en el estado creen que son conductores más seguros después de consumir marihuana.

“Esa estadística es alarmante, porque sencillamente no es cierta”, dijo Jamie Patton, director interino de la Autoridad de Control del Cannabis.

“Nunca se debe conducir bajo los efectos de la marihuana”, dijo Patton.

Patton explicó que el cannabis afecta a las personas de manera diferente, dependiendo de factores como la tolerancia y la forma de consumo, lo que dificulta saber cuándo es seguro conducir. A diferencia del alcohol, no existe un plazo definido para saber cuándo uno deja de estar bajo sus efectos.

“La marihuana afecta a las personas de manera diferente, y el método de consumo también influye, así que es muy difícil, y no hay una regla fija sobre cuánto tiempo hay que esperar ni nada por el estilo”, dijo.

Conducir bajo los efectos del cannabis es ilegal en Virginia, y Patton afirmó que los conductores ebrios ponen en riesgo su propia vida y la de los demás en la carretera.

Por eso, las autoridades instan a cualquiera que planee consumir cannabis el 20 de abril a que haga planes de transporte con anticipación.

“Tomarás mejores decisiones si haces esos planes con anticipación que si esperas a estar bajo los efectos del alcohol o las drogas e intentas improvisar un plan”, dijo Patton. “El plan más sencillo es planificar con anticipación un medio de transporte alternativo”.

Las autoridades de Virginia afirman que el recordatorio no pretende destacar ese día en particular, sino reforzar un mensaje más amplio sobre la conducción bajo los efectos de las drogas y la importancia de la seguridad vial.