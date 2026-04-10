Se la ponen difícil a los viajeros

Los viajeros de todo el mundo se enfrentan a una nueva realidad : aumento de las tarifas y los cargos, menos opciones de vuelo y decisiones difíciles sobre si un viaje merece la pena.

El culpable es la volatilidad de los precios del petróleo y del combustible para aviones , que se han disparado desde que comenzó la guerra en Oriente Medio y los combates cerca del estrecho de Ormuz crearon un cuello de botella para el suministro mundial de petróleo.

“La volatilidad es la clave aquí”, dijo Shye Gilad, excapitán de aerolínea que ahora imparte clases en la escuela de negocios de la Universidad de Georgetown. “En este momento, las aerolíneas están intentando apostar por lo que creen que sucederá en el futuro”.

Las aerolíneas están respondiendo con cautela, reduciendo horarios y ajustando precios de maneras que, según los expertos, tendrán un impacto desigual en el mercado, pero que en última instancia afectarán a casi todo tipo de viajero.

Según los expertos, las aerolíneas de bajo coste y los clientes que dependen de ellas serán los primeros y los que más sufrirán las consecuencias, pero ni siquiera los viajeros en cabinas premium se librarán de los precios más altos y los horarios menos convenientes.

Los precios del petróleo han fluctuado drásticamente en las últimas semanas, llegando a superar brevemente los 119 dólares por barril, desplomándose el miércoles por debajo de los 95 dólares tras la noticia de un alto el fuego de dos semanas que reabrió temporalmente el estrecho de Ormuz, para luego repuntar hacia los 100 dólares el jueves ante la creciente incertidumbre sobre el frágil acuerdo . Irán volvió a cerrar la principal vía de suministro de petróleo a nivel mundial en respuesta a los ataques israelíes del miércoles en el Líbano.

“Cuando los precios fluctúan rápidamente en ambas direcciones, a las aerolíneas les resulta muy difícil hacer predicciones”, dijo Gilad.

En otras palabras, incluso cuando los precios del petróleo bajen, es posible que los viajeros no vean un alivio inmediato.

“Con este nivel de combustible, es difícil hablar de algo temporal”, dijo esta semana a los periodistas Ed Bastian, director ejecutivo de Delta Air Lines, después de que la aerolínea con sede en Atlanta aumentara sus tarifas por equipaje facturado .

Presión global, efectos locales

Bastian declaró el miércoles, coincidiendo con el inicio de la temporada de resultados de Delta para las aerolíneas estadounidenses, que se prevé que el aumento del precio del combustible incremente los gastos operativos en 2.000 millones de dólares solo en el segundo trimestre. El director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, indicó en un memorando reciente dirigido al personal que, de mantenerse elevados los precios del combustible, esto podría suponer un aumento de 11.000 millones de dólares en los costes anuales.

“Para que se hagan una idea”, escribió Kirby, “en el mejor año de la historia de United, ganamos menos de 5.000 millones de dólares”.

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el precio promedio mundial del combustible para aviones subió a 209 dólares por barril la semana pasada, frente a los aproximadamente 99 dólares de finales de febrero, cuando comenzó la guerra. Los viajeros que se desplazan desde Estados Unidos a Hong Kong y Nueva Delhi están pagando las consecuencias.

Las aerolíneas estadounidenses están repercutiendo el aumento de los costes operativos en el precio de los billetes y en los cargos adicionales. Delta, United, American Airlines, Southwest Airlines y JetBlue han incrementado las tarifas por equipaje facturado.

Tanto United como American también están yendo más allá de los complementos para ajustar los precios. United anunció la semana pasada que extenderá el enfoque de «paga solo lo que quieras», que ya es estándar en clase económica, a sus cabinas premium, convirtiendo ventajas como la selección anticipada de asientos y los billetes totalmente reembolsables en extras opcionales.

American Airlines anunció el jueves que, a partir del 18 de mayo, los pasajeros de clase económica básica tendrán que pagar un extra para elegir asiento, incluidos los miembros del programa de fidelización de élite. Además, a finales de este año, los pasajeros de clase económica básica que no tengan estatus de élite ni una tarjeta de crédito de marca compartida válida serán asignados al Grupo 7 de embarque, mientras que aquellos con un estatus superior embarcarán antes, incluso si compran la tarifa más baja.

La aerolínea hongkonesa Cathay Pacific aumentó recientemente los recargos por combustible en aproximadamente un 34 % en todas sus rutas, mientras que Air India añadió el lunes hasta 280 dólares en tasas a algunos vuelos. Emirates, Lufthansa y KLM también han ajustado sus tarifas o cargos para adaptarse a la volatilidad de los precios.

Los expertos afirman que la flexibilidad y una planificación cuidadosa pueden ayudar a compensar estos costos. Los sitios web de seguimiento de tarifas pueden alertar a los viajeros sobre los cambios de precio y ayudarlos a comparar múltiples opciones en un solo lugar. Reservar con anticipación y consultar los aeropuertos cercanos puede asegurar mejores precios, mientras que los boletos reembolsables facilitan la cancelación y la reprogramación si las tarifas bajan. Viajar ligero con solo equipaje de mano también puede ayudar a evitar el aumento de las tarifas por equipaje.

Recortes de vuelos para reducir costes

Para los viajeros de negocios, los costos ya están influyendo en sus decisiones. Bill Moorehouse, director de soluciones que viaja por trabajo cada cuatro o seis semanas, comentó que la incertidumbre podría mantenerlo más cerca de casa por ahora.

“Cuando uno tiene viajes de negocios y un itinerario cuidadosamente coordinado, no quiere imprevistos ni interrupciones. Y ahora mismo, parece que hay más probabilidades de que las cosas salgan mal y desbaraten el viaje”, dijo el residente de Cupertino, California.

Richard Groberg, un banquero de inversiones de Las Vegas que visita a clientes por todo Estados Unidos, dijo que planea reservar lo antes posible para asegurarse las mejores tarifas.

“A veces no hay nada que sustituya a las reuniones presenciales y al establecimiento de relaciones”, afirmó. “A medida que los viajes se encarecen, resulta más difícil tomar la decisión de realizar esas inversiones”.

Incluso piensa en las visitas familiares. El hermano de Groberg espera que haga una parada en Vermont la próxima vez que vaya a Nueva York por trabajo, pero Groberg admite: «Empiezo a pensar que tal vez debería conducir, porque esto se está volviendo muy caro».

Mientras tanto, las aerolíneas también están ajustando la frecuencia de sus vuelos.

BNP Paribas estima que los planes globales para abril se han reducido aproximadamente un 5% en comparación con los planes iniciales. La mayoría de las reducciones se concentran en Oriente Medio, según el banco de inversión global, aunque también se observan recortes menores en Europa, Asia y Norteamérica.

United Airlines recortará cerca del 5% de sus vuelos programados a corto plazo, eliminando rutas menos rentables y suspendiendo temporalmente algunos servicios internacionales en lugar de seguir gastando dinero en viajes que no pueden absorber el aumento del precio del combustible. El director ejecutivo de la aerolínea indicó que los recortes se centrarán en los vuelos nocturnos y las rutas en días con menor afluencia de viajeros, como martes, miércoles y sábado.

Delta ha descartado sus planes de añadir más vuelos y asientos en junio, lo que supone un 3,5% menos de asientos de lo previsto inicialmente.

Los planes de viaje se han visto trastocados.

Estas medidas demuestran por qué las grandes aerolíneas están mejor posicionadas para afrontar el aumento de los precios del combustible que las de bajo coste, cuyo modelo de negocio sin lujos les deja menos flexibilidad. Las aerolíneas más grandes pueden recurrir a la fijación dinámica de precios, vender más asientos a precios más altos o utilizar aviones más grandes en ciertas rutas, lo que les permite reducir vuelos sin perder capacidad total.

“Los viajeros que buscan ocio y los que tienen un presupuesto ajustado serán los primeros en notarlo, porque puede marcar la diferencia entre ir o no ir”, dijo Gilad.

Para Anna Del Vecchio, esto ya ha supuesto un cambio. Esta residente de Seattle, de 36 años, ha convertido en tradición primaveral visitar a su familia en Filadelfia antes de volar a París para ver a amigos que conoce desde su adolescencia.

Normalmente, los puntos de su tarjeta de crédito le cubren el vuelo de ida y vuelta, pero ahora los precios de los billetes rondan los 1.400 dólares, aproximadamente el doble de lo que pagaba en años anteriores.

“Esta vez, el vuelo ni siquiera cubría la superficie del potencial”, dijo, “así que decidí posponer el viaje”.

Pero si el precio del billete de avión supera los 1.500 dólares, es posible que no pueda realizar un viaje que no ha echado de menos en años.

“Puede que al final simplemente tenga que viajar menos.”