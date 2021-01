DC en el cierre y en el borde antes de la inauguración de Biden

AP

Washington Hispanic:

La toma de posesión del presidente electo Joe Biden tendrá lugar en un Washington al límite, después de que el mortífero motín en el Capitolio de los Estados Unidos desató una ola de miedo y preocupaciones de seguridad sin igual. Y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están luchando no sólo con el potencial de amenazas externas, sino también con crecientes preocupaciones sobre un ataque de información privilegiada de tropas con el deber de protegerlo.

No se han hecho amenazas específicas contra Biden.

El capital de la nación está esencialmente encerrada. Más de 25.000 soldados y policías han sido llamados al servicio. Tanques y barreras de hormigón bloquean las calles. El National Mall está cerrado. La esgrima bordea el perímetro del complejo del Capitolio de los Estados Unidos. Los puntos de control se encuentran en las intersecciones. El Servicio Secreto de los Estados Unidos, que está a cargo del evento, dice que está preparado.

Pero los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han estado monitoreando a miembros de grupos extremistas y milicianos de extrema derecha. Se han vuelto cada vez más preocupados por la posibilidad de que esos grupos puedan entrar en Washington y desencadenar enfrentamientos violentos, dijo un funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

Incluso en las horas anteriores al evento, los agentes federales estaban monitoreando «con respecto a la charla en línea», que incluía una serie de amenazas contra funcionarios electos y discusiones sobre formas de infiltrarse en la inauguración, dijo el funcionario.

Y 12 miembros de la Guardia Nacional fueron retirados de la operación de seguridad después de que el FBI lo examinara, incluyendo dos que habían hecho declaraciones extremistas en mensajes o textos sobre el evento del miércoles. Los funcionarios del Pentágono no darían detalles sobre las declaraciones.

Otros dos funcionarios estadounidenses dijeron a The Associated Press que se encontró que los 12 tenían vínculos con grupos de milicianos de derecha o que habían publicado opiniones extremistas en línea. Los oficiales, un alto funcionario de inteligencia y un funcionario del Ejército informaron sobre el asunto, no dijeron a qué grupos marginales pertenecían los miembros de la Guardia ni a qué unidad sirvieron. Los funcionarios le dijeron a la AP que todos habían sido removidos debido a «responsabilidades de seguridad».

Los funcionarios no estaban autorizados a hablar públicamente y hablaron a condición del anonimato.

El general Daniel Hokanson, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, confirmó que los miembros de la Guardia habían sido removidos y enviados a casa, pero dijo que sólo dos casos estaban relacionados con comentarios o textos inapropiados relacionados con la inauguración. Dijo que los otros 10 casos eran para posibles problemas que pueden involucrar conductas o actividades criminales previas, pero que no estaban directamente relacionados con el evento inaugural.

Su eliminación de la presencia masiva de seguridad en la capital del país se produjo en medio de las preocupaciones de los funcionarios de defensa de Estados Unidos sobre un posible ataque de información privilegiada u otra amenaza de los militares después del mortífero motín en el Capitolio de estados Unidos el 6 de enero por parte de los partidarios de Trump. El FBI ha estado trabajando para examinar a los 25.000 Guardias Nacionales de la ciudad. Los funcionarios han dicho que el Pentágono no ha encontrado ninguna inteligencia hasta ahora que indique una amenaza privilegiada.

Pero el FBI también ha advertido a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la posibilidad de que grupos marginales de derecha puedan hacerse pasar por miembros de la Guardia Nacional, según dos agentes de la ley familiarizados con el asunto. Durante el verano, un hombre que llevaba una pistola y un rifle de asalto fue arrestado en Los Angeles y acusado de hacerse pasar por un miembro de la Guardia Nacional durante una protesta. Los guardias reales se enfrentaron a él cuando notaron cosas fuera de lugar en su uniforme.

Los investigadores en Washington están particularmente preocupados de que los miembros de grupos extremistas de derecha y milicias, como los Guardianes del Juramento y tres porcentuales, puedan descender sobre Washington para desencadenar la violencia, dijeron los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Se sabe que algunos de los grupos extremistas reclutan personal militar y entrenan extensamente y han frecuentado protestas antigubernamentales y políticas.

Esa preocupación se intensificó significativamente después de que los investigadores identificaran a miembros de grupos extremistas de derecha que participaban en el motín del Capitolio.

La capital de la nación ha estado al límite desde la mortal insurrección. Un incendio en un campamento de personas sin hogar a aproximadamente una milla del complejo Capitol provocó una evacuación el lunes durante un ensayo para la inauguración. Las detenciones de dos personas con armas de fuego que entraron en los puestos de control desentabó preocupaciones, aunque las detenciones no tenían una conexión aparente con la inauguración.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federal también han desconfiado de una mayor vigilancia de los puestos de control militares y policiales y otras posiciones. Algunas tropas de la Guardia Nacional han informado de que las personas tomaban fotos y las grababan, dijeron los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, quienes hablaron con la AP con la condición de anonimato para discutir asuntos de seguridad en curso.

En un problema relacionado, el Servicio Secreto publicó un boletín durante el fin de semana sobre lo que ve como un «repunte» en las tropas de la Guardia Nacional publicando fotos y detalles de sus propias operaciones en línea.

La AP obtuvo el mensaje enviado a todas las tropas de la Guardia Nacional que venían a Washington. El boletín decía: «Ningún miembro del servicio debe publicar ubicaciones, imágenes o descripciones en línea con respecto a las operaciones actuales o los sitios sensibles que están protegiendo» y los instó a que se detuvieran inmediatamente.

Preguntado sobre el boletín, un portavoz del Servicio Secreto dijo que la agencia «no comenta sobre asuntos de inteligencia protectora».

Ni Hokanson ni el portavoz del Pentágono Jonathan Hoffman proporcionarían detalles sobre los comentarios o textos hechos por los dos miembros de la Guardia. Hablando en una conferencia de prensa del Pentágono, Hokanson dijo que uno fue identificado por su cadena de mando y el otro fue identificado a través de un consejo anónimo.

«Gran parte de la información», dijo Hoffman, «no está relacionada con los acontecimientos que tienen lugar en el Capitolio ni con las preocupaciones que muchas personas han observado sobre el extremismo. Estos son esfuerzos de investigación que identifican cualquier comportamiento cuestionable en el pasado o cualquier posible vínculo con un comportamiento cuestionable, no sólo relacionado con el extremismo».

Hoffman dijo que los funcionarios no están haciendo preguntas ahora mismo de los que fueron marcados.

Pero más tarde, dijo, «vamos a abordarlos, ya sea a través de la aplicación de la ley, si es necesario, o a través de su propia cadena de mando».