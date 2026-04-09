Jim Whittaker, el primer estadounidense en alcanzar la cima del Monte Everest, fallece a los 97 años

El célebre alpinista Jim Whittaker, el primer estadounidense en alcanzar la cima del Monte Everest, ha fallecido a los 97 años.

Whittaker, quien también fue el primer empleado a tiempo completo de la cadena de tiendas de artículos para actividades al aire libre REI y posteriormente su presidente y director ejecutivo, falleció el martes en su casa en Port Townsend, Washington, según un comunicado de su familia.

«Ya fuera en casa, en la montaña o en el mar, buscaba compartir la aventura, la alegría y el optimismo con quienes lo rodeaban», decía el comunicado, enviado por correo electrónico por Leif Whittaker, uno de sus hijos. «Su calidez, humildad y fe en el poder de la naturaleza para unir a las personas dejaron un legado perdurable de cuidado por nuestro planeta y por los demás».

El ascenso de Whittaker al Everest en 1963, junto a Nawang Gombu, se produjo diez años después de la hazaña pionera de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Este logro contribuyó a despertar el interés —y a dar origen a una industria— por el montañismo en Estados Unidos, y convirtió al otrora tímido y espigado escalador en una celebridad instantánea. Apareció en portadas de revistas y su presencia en eventos públicos era muy solicitada.

El corresponsal de AP, Ed Donahue, informa sobre la muerte de un legendario escalador estadounidense.

Whittaker trabajaba para REI desde 1955, cuando fue contratado por el cofundador de la cooperativa, Lloyd Anderson. La popularidad de la empresa se disparó tras el ascenso de Whittaker al Everest, y él la dirigió desde 1971 hasta 1979. Durante su gestión, el número de socios creció de casi 250.000 a más de 900.000, según indicó REI en un comunicado el miércoles.

La cooperativa reconoció que su testimonio ante el Congreso y otros esfuerzos contribuyeron a la creación del Parque Nacional North Cascades y la zona silvestre de Pasayten en Washington, así como del Parque Nacional Redwood en California.

“Mucho antes de que la defensa de la naturaleza fuera algo común, Jim alzó su voz —y su liderazgo— para proteger los lugares que amamos, recordándonos que los espacios naturales solo perduran si decidimos cuidarlos”, decía el comunicado.

La fama de Whittaker también lo acercó al clan Kennedy, y se convirtió en amigo íntimo de Robert Kennedy, con quien escaló un pico canadiense de 4267 metros (14 000 pies). Posteriormente, el pico recibió el nombre de Monte Kennedy en honor al asesinato del aspirante a la presidencia en 1968.

Whittaker estuvo al lado de Kennedy cuando murió y quedó devastada por el asesinato.

Whittaker creció en Seattle y comenzó a escalar con su hermano gemelo Lou Whittaker en la década de 1940 con los Boy Scouts. A los 16 años, coronaron el Monte Olimpo, de 2428 metros (7965 pies), el pico más alto de las montañas Olympic al oeste de Seattle, según relató Jim Whittaker en sus memorias, «Una vida al límite». Cuando llegaron al pueblo de Port Angeles de camino a casa, encontraron coches tocando la bocina y gente celebrando: la Segunda Guerra Mundial había terminado.

Jim Whittaker reflexionó en una ocasión sobre cómo la belleza y el peligro de su deporte agudizaban los sentidos: «Cuando vives al límite, puedes ver un poco más lejos», reflexionó en una ocasión.

Sus hazañas en las remotas y nevadas laderas del Everest y del cercano K2, el segundo pico más alto del mundo, le aseguraron un lugar en los libros de récords. Se sorprendió cuando Lou decidió no participar en la expedición al Everest de 1963 para abrir una tienda de artículos deportivos en Tacoma.

Pero Lou Whittaker escribió en su propio libro, «Lou Whittaker: Memorias de un guía de montaña», que aún así pudo participar de parte de la gloria de su gemelo al sustituirlo cuando Jim se cansaba de asistir a desfiles u otros eventos en su honor.

“Solo nuestras familias y amigos más cercanos conocían la diferencia”, escribió.

Lou Whittaker falleció en 2024 a los 95 años.

Jim Whittaker lideró muchas otras ascensiones, incluida la Ascensión Internacional por la Paz al Monte Everest de 1990, que reunió a escaladores de Estados Unidos, la Unión Soviética y China «para demostrar lo que se podía lograr mediante la cooperación y la buena voluntad», según el comunicado de la familia.

“Jim fue un defensor de la paz durante toda su vida y creía profundamente en la capacidad de los desafíos comunes en el mundo natural para unir a las personas más allá de las fronteras y las ideologías”, decía el comunicado.

El propio Whittaker afirmó que uno de sus momentos de mayor orgullo fue en 1981, cuando lideró a diez escaladores discapacitados en la ascensión al Monte Rainier, de 4400 metros de altura. Para ellos, según comentó más tarde, «aquello fue el Everest».

Whittaker escaló el Monte Rainier más de cien veces, pero no subestimó sus conocidas laderas. Los caprichos del clima, incluso en una montaña relativamente modesta, «pueden convertir a un buen escalador en un principiante» en cuestión de horas, comentó en una ocasión.

El exgobernador de Washington, Jay Inslee, afirmó que el legado de Whittaker es «tan impresionante y tan perdurable como el propio Monte Rainier».

«Él ayudó a muchos escaladores a llegar a la cima», escribió Inslee en una publicación en redes sociales el miércoles. «Hizo lo mismo por todos nosotros. Y aún lo hace».

Tras años de arriesgarse en las cumbres más vertiginosas del mundo, Whittaker declaró en una entrevista de 1980 que esperaba «morir mientras dormía con la televisión encendida».

Le sobreviven su esposa, Dianne Roberts, con quien estuvo casado durante 52 años; sus hijos Bob, Joss y Leif Whittaker; tres nietos; y un bisnieto.