Kamala Harris reaparece en el ámbito político al apoyar a aspirante al Senado por Texas

La exvicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris reapareció en el ámbito político al invitar a los votantes a respaldar a la congresista Jasmine Crockett, que disputa las primarias demócratas para las elecciones de un puesto del Senado por Texas, en lo que supone el apoyo dado más importante desde que dejó la Casa Blanca.

Harris grabó una llamada automatizada para invitar a los votantes de Texas a respaldar a Crockett, que mantiene una dura contienda con James Talarico, un joven representante a la Cámara de Texas que ha agarrado impulso en la contienda demócrata.

“Texas tiene la oportunidad de enviar a una luchadora como Jasmine Crockett al Senado de Estados Unidos… (ella) tiene la experiencia y el historial necesarios para exigir responsabilidades a Donald Trump y a sus multimillonarios aliados”, dice Harris en la llamada.

El apoyo de Harris supone el más importante hecho desde que dejó la Casa Blanca.

La exvicepresidenta ha mantenido un bajo perfil durante el último año, tras perder las elecciones frente al presidente Donald Trump, pero sigue siendo una de las voces más importantes dentro del Partido Demócrata, especialmente entre los votantes afroamericanos.

Texas votará el próximo 3 de marzo las primarias de los dos partidos, que escogerá los candidatos para ocupar el puesto que actualmente tiene el senador John Cornyn.

El senador republicano busca su reelección pero tendrá que ganar las primarias a duros contrincantes como Ken Paxton, fiscal general del estado; y el congresista Wesley Hunt.

El presidente Donald Trump, que visitó este viernes Texas para promocionar su agenda, no ha dado un apoyo explícito a ninguno de los aspirantes conservadores.

Aunque Texas apoyó de forma abrumadora a Trump en las elecciones de 2024, la victoria de un candidato demócrata en un distrito históricamente republicano en una elección especial de la Legislatura de Texas a principio de febrero ha encendido las alarmas en el oficialismo estadounidense en ese estado.

Los republicanos han perdido varias batallas electorales a ocho meses de las elecciones de medio término, clave para definir si la agenda del presidente avanza o enfrenta mayores obstáculos.