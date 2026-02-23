Un hombre armado fue asesinado a tiros tras ingresar al perímetro seguro de Mar-a-Lago

Un hombre armado ingresó al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, el complejo turístico del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, antes de ser asesinado a tiros la madrugada del domingo, según un portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Aunque Trump suele pasar los fines de semana en su resort, estaba en la Casa Blanca cuando ocurrió la violación alrededor de la 1:30 am.

El hombre tenía un bidón de gasolina y una escopeta, informaron las autoridades. Los investigadores lo identificaron como Austin Tucker Martin, de 21 años y residente de Carolina del Norte, según una persona familiarizada con el asunto que prefirió no hablar públicamente. Las autoridades informaron que su familia había denunciado recientemente su desaparición.

Se cree que compró su escopeta mientras conducía hacia el sur, dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, y más tarde se descubrió una caja para el arma en el vehículo del hombre.

Los investigadores no han identificado el motivo. Sin embargo, Trump ya ha recibido amenazas de muerte, incluyendo dos intentos de asesinato durante la campaña de 2024.

La investigación está en curso

El hombre entró por la puerta norte de la propiedad mientras otro vehículo salía y fue confrontado por dos agentes del Servicio Secreto y un agente del sheriff del condado de Palm Beach, según el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

“Se le ordenó que soltara los dos equipos que llevaba consigo. En ese momento, dejó la lata de gasolina y levantó la escopeta en posición de disparo”, declaró Bradshaw en una breve conferencia de prensa. Los dos agentes y el ayudante dispararon para neutralizar la amenaza.

El Departamento del Sheriff del Condado de Moore en Carolina del Norte dijo que un familiar de Martin reportó su desaparición la madrugada del domingo.

Los investigadores están trabajando para elaborar un perfil psicológico. Al preguntársele si las autoridades conocían previamente al hombre, Bradshaw respondió: «Por el momento, no».

El FBI alentó a los residentes que viven cerca de Mar-a-Lago a que revisen cualquier cámara de seguridad que puedan tener para buscar imágenes que puedan ayudar a los investigadores.

En una publicación en X, el director del FBI, Kash Patel, dijo que la oficina “dedicaría todos los recursos necesarios” a la investigación.

La familia describió a Martin como una persona tranquila y reacia a las armas.

El domingo por la tarde, vehículos bloquearon la entrada a una propiedad que figura en los registros públicos como dirección de Martin al final de un camino privado en Cameron, Carolina del Norte.

Braeden Fields, primo de Martin, reaccionó con incredulidad. Describió a Martin como una persona tranquila, con miedo a las armas y proveniente de una familia de fervientes partidarios de Trump.

«Es un buen chico», dijo Fields, de 19 años. Dijo que crecieron juntos. «No me lo hubiera imaginado. Es alucinante», dijo Fields.

Dijo que Martin trabajaba en un campo de golf local y enviaba dinero de cada cheque de pago a organizaciones benéficas.

«Ni siquiera le haría daño a una hormiga. Ni siquiera sabe usar un arma», dijo Fields.

Dijo que su primo no hablaba de política.

“Somos grandes partidarios de Trump, todos. Todos”, dijo Fields, pero su primo era “muy callado, nunca hablaba de nada”.

Trump enfrentó dos intentos de asesinato durante su última campaña

La incursión del domingo en Mar-a-Lago tuvo lugar a pocas millas del club de Trump en West Palm Beach, donde un hombre intentó asesinarlo mientras jugaba al golf durante la campaña de 2024.

Un agente del Servicio Secreto vio a ese hombre, Ryan Routh, apuntando con un rifle entre los arbustos antes de que Trump apareciera. Las autoridades informaron que Routh apuntó con su rifle al agente, quien abrió fuego e hizo que Routh soltara su arma.

Routh fue declarado culpable el año pasado y sentenciado este mes a cadena perpetua.

Trump también sobrevivió a un intento de asesinato en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. El pistolero disparó ocho tiros antes de ser abatido por un francotirador del Servicio Secreto. Un asistente al mitin fue asesinado por el pistolero.

La Casa Blanca introduce la política de cierre

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una publicación en X que “el Servicio Secreto de los Estados Unidos actuó rápida y decisivamente para neutralizar a una persona loca, armada con una pistola y una bombona de gas, que irrumpió en la casa del presidente Trump”.

Leavitt usó su publicación para culpar a los legisladores demócratas en el Congreso por el cierre parcial del gobierno que afecta al Departamento de Seguridad Nacional , que comenzó el 14 de febrero después de que los demócratas exigieron cambios en la campaña de deportación del presidente.

El Servicio Secreto es una de las agencias donde la gran mayoría de los empleados continúan trabajando pero no reciben su salario.

“Las fuerzas del orden federales trabajan 24/7 para mantener la seguridad de nuestro país y proteger a todos los estadounidenses”, declaró Leavitt. “Es vergonzoso e imprudente que los demócratas hayan decidido cerrar su Departamento”.

La Casa Blanca remitió todas las preguntas al Servicio Secreto y al FBI. Tanto Trump como su esposa publicaron declaraciones en redes sociales tras el incidente, pero no estaban relacionadas con el tiroteo.

Numerosos actos recientes de violencia con motivaciones políticas

El año pasado, se produjo el asesinato del activista conservador Charlie Kirk; el asesinato de la líder demócrata en la Cámara de Representantes del estado de Minnesota y su marido y el tiroteo de otro legislador y su esposa; y un ataque incendiario en la residencia oficial del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

Hace cinco días, un hombre de Georgia armado con una escopeta fue arrestado mientras corría hacia el lado oeste del Capitolio de Estados Unidos. Trump tiene previsto pronunciar allí su discurso del Estado de la Unión el martes por la noche.