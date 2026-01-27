30 personas mueren por los efectos de la tormenta invernal mientras un frío glacial azota EE.UU

Muchos en Estados Unidos se enfrentaron a otra noche de temperaturas bajo cero y sin electricidad después de que una colosal tormenta invernal acumulara más nieve el lunes en el noreste y mantuviera partes del sur cubiertas de hielo. Se reportaron al menos 30 muertes en estados afectados por frío extremo.

La nieve profunda —más de 30 centímetros (un pie) que se extiende a lo largo de 2100 kilómetros (1300 millas) desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra— paralizó el tráfico, canceló vuelos y provocó el cierre generalizado de escuelas el lunes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que en las zonas al norte de Pittsburgh cayeron hasta 50 centímetros (20 pulgadas) de nieve y se enfrentaron a vientos helados de hasta -31 grados Celsius (-25 grados Fahrenheit) entre la noche del lunes y el martes.

El frío intenso que azota a dos tercios de Estados Unidos no cesa. El servicio meteorológico anunció el lunes que se espera que una nueva entrada de aire ártico mantenga las temperaturas gélidas en lugares ya cubiertos de nieve y hielo. Además, los meteorólogos advierten que es posible que otra tormenta invernal azote partes de la costa este este fin de semana.

El creciente número de muertos incluyó dos personas atropelladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio, accidentes mortales de trineo que provocaron la muerte de adolescentes en Arkansas y Texas, y el cuerpo de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado cubierto de nieve por la policía con perros de caza tras ser vista por última vez saliendo de un bar de Kansas. En la ciudad de Nueva York, las autoridades informaron que ocho personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el gélido fin de semana.

Cientos de miles sin electricidad

Según poweroutage.com , aún se registraban más de 630.000 cortes de electricidad en el país el lunes por la noche. La mayoría se registraron en el sur, donde las ráfagas de lluvia helada del fin de semana provocaron la rotura de ramas de árboles y cables eléctricos, lo que provocó graves apagones en el norte de Misisipi y partes de Tennessee.

En Mississippi , los funcionarios se apresuraron a conseguir catres, mantas, agua embotellada y generadores para estaciones de calefacción en las áreas más afectadas después de la peor tormenta de hielo del estado desde 1994. Al menos 14 casas, un negocio y 20 caminos públicos sufrieron daños importantes, dijo el gobernador Tate Reeves el lunes por la noche.

La Universidad de Mississippi, donde la mayoría de los estudiantes se refugiaron sin electricidad el lunes, canceló las clases durante toda la semana, ya que su campus de Oxford permaneció cubierto de un hielo peligroso. La alcaldesa de Oxford, Robyn Tannehill, declaró en redes sociales que habían caído tantos árboles, ramas y cables eléctricos que «parece que un tornado pasó por todas las calles».

Un par de ramas de árboles corpulentas y caídas dañaron el nuevo garaje del agente inmobiliario Tim Phillips, rompieron una ventana y cortaron la electricidad de su casa en Oxford.

«Es una de esas cosas para las que uno intenta prepararse», dijo Phillips, «pero esto fue simplemente irreal».

Estados Unidos registró más de 12 000 retrasos o cancelaciones de vuelos a nivel nacional el lunes, según el rastreador de vuelos flightaware.com . El domingo, se cancelaron el 45 % de los vuelos estadounidenses, lo que lo convirtió en el día con mayor número de cancelaciones desde la pandemia de COVID-19, según la firma de análisis de aviación Cirium.

Se pronostica más nieve ligera a moderada en Nueva Inglaterra hasta el lunes por la noche.

En una entrevista con AP, la meteoróloga Allison Santorelli, del Centro de Predicciones Meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que la mayor parte de la tormenta de nieve se ha alejado de Estados Unidos.

La ciudad de Nueva York vivió su día más nevado en años, con barrios que registraron entre 20 y 38 cm (8 y 15 pulgadas) de nieve. Aunque las escuelas públicas cerraron, se pidió a aproximadamente 500.000 estudiantes que se conectaran a clases en línea el lunes. El sistema escolar público más grande del país vio cancelados los días de nieve después de que el aprendizaje remoto cobrara impulso durante la pandemia de coronavirus.

Un frío intenso se apodera de gran parte del país

Mientras tanto, un frío intenso siguió a la tormenta. Comunidades del Medio Oeste, Sur y Noreste despertaron el lunes con temperaturas bajo cero. Se pronosticó que todos los 48 estados continentales registrarían su temperatura mínima promedio más baja, de -9.8 °F (-12.3 °C), desde enero de 2014.

En el área de Nashville, Tennessee, el lunes se restableció la electricidad en miles de hogares y negocios, mientras que más de 170,000 personas más amanecieron abrigadas en sus hogares sin electricidad tras las temperaturas bajo cero de la noche. Muchos hoteles se agotaron durante la noche para los residentes que escapaban de la oscuridad y el frío.

Alex Murray reservó una habitación de hotel en Nashville para su familia para asegurarse de tener un congelador que funcionara y conservar la leche materna extraída para alimentar a su hija de 6 meses. Previendo una larga espera hasta que se restableciera la electricidad en su casa, Murray planeó extender su estancia en el hotel hasta el miércoles.

«Sé que hay mucha gente que quizá no pueda encontrar alojamiento, pagarlo ni nada parecido, ni siquiera viajar», dijo Murray el lunes. «Así que tuvimos mucha suerte».

Tormenta provoca muertes en varios estados

En Emporia, Kansas, la policía encontró a una maestra de 28 años muerta en la nieve después de que la vieran salir de un bar sin su abrigo ni su teléfono.

La policía informó que las quitanieves chocaron contra dos personas que fallecieron en Norwood, Massachusetts, y Dayton, Ohio. Arkansas y Texas reportaron dos muertes cada uno.

La causa de las muertes de las ocho personas encontradas a la intemperie en la ciudad de Nueva York mientras las temperaturas bajaban entre el sábado y el lunes por la mañana sigue bajo investigación.

Las autoridades informaron de cuatro muertes en Tennessee, tres muertes cada una en Luisiana y Pensilvania; dos muertes en Mississippi; y una cada una en Nueva Jersey, Carolina del Sur y Kentucky.