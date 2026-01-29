Avanza proyectos de ley para prohibir acuerdos con ICE y el uso de mascarillas para agentes del orden

El Senado de Maryland podría estar considerando proyectos de ley esta semana para prohibir los acuerdos entre la policía local y las autoridades federales de inmigración y para prohibir el uso de máscaras en los agentes del orden, después de que el Comité de Procedimientos Judiciales del Senado aprobara ambos el martes.

La votación del comité se produjo menos de una semana después de varias horas de testimonios sobre ambos proyectos de ley, y el mismo día en que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes celebraba su propia audiencia combativa sobre un proyecto de ley complementario para eliminar los llamados acuerdos 287(g) entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los departamentos del sheriff locales. Nueve condados de Maryland han firmado dichos acuerdos, que exigen que sus cárceles retengan a sospechosos indocumentados para entregarlos al ICE para su deportación.

Las audiencias de los comités de la Cámara de Representantes y del Senado se celebraron en un contexto de mayor escrutinio sobre la aplicación cada vez más agresiva de las leyes migratorias, después de que agentes federales dispararan mortalmente a Alex Pretti, de 37 años , en Minnesota. Ese tiroteo se produjo semanas después de que un agente del ICE disparara y matara a Renee Good, también de 37 años, en Minneapolis.

Las políticas de la administración Trump nunca estuvieron lejos de la discusión en Annapolis el martes.

“Necesitamos salir de este negocio ahora mismo”, dijo el senador William C. Smith Jr. (D-Montgomery), presidente de Procedimientos Judiciales y principal patrocinador del Proyecto de Ley Senatorial 245 , que prohibiría los acuerdos 287(g).

El comité votó 8-3, siguiendo las líneas del partido, para aprobar el proyecto de ley que prohibiría a la policía local o a cualquier “agente del estado” firmar un acuerdo con el gobierno federal para hacer cumplir la ley de inmigración civil.

La votación se produjo después de que el comité rechazara una enmienda de la senadora Mary-Dulany James (demócrata por Harford) que no habría prohibido los acuerdos, pero sí ciertas actividades de control migratorio por parte de la policía local «a menos que una persona haya sido acusada o condenada por un delito grave». Su enmienda también habría exigido que los centros penitenciarios informaran de esa y otra información a la Oficina de Prevención y Política del Delito del Gobernador.

“Tengo un sheriff al que respeto mucho y que ha dirigido un programa carcelario 287(g), al igual que otras jurisdicciones de Maryland”, dijo James. “Estoy impresionado con su gestión. No se parecen en nada a la gente que veo en la televisión”.

Pero Smith instó al comité a rechazar la enmienda debido a la forma en que los agentes federales están manejando la aplicación de las leyes de inmigración.

Después de unos 30 minutos de debate, el comité rechazó la enmienda de James por 7 a 4, con los tres republicanos del comité (los senadores William G. Folden del condado de Frederick, Chris West de los condados de Baltimore y Carroll y Mike McWay del oeste de Maryland) uniéndose a James en su apoyo.

Durante una sesión informativa con periodistas el martes por la mañana, el presidente del Senado, Bill Ferguson (D-Baltimore City), defendió el proyecto de ley de Smith, calificando las operaciones de ICE y el Departamento de Seguridad Nacional bajo la administración Trump de «inconstitucionales e ilegales».

“Soy muy consciente de que algo podría ocurrir en Maryland, y queremos asegurarnos de estar lo más preparados posible ante cualquier aumento repentino de casos”, dijo. “La colaboración con una organización que opera con los procedimientos actuales está socavando la confianza en las fuerzas del orden”.

De aprobarse, Maryland se uniría a varios estados demócratas, como Delaware , Illinois y Nueva Jersey, que prohíben este tipo de acuerdos. La legislatura de California también está trabajando para aprobar límites a estos acuerdos.

‘Soldados de asalto’

El Comité de Procedimientos Judiciales dedicó unos 70 minutos a la legislación sobre el uso de mascarillas patrocinada por el senador Malcolm Augustine (demócrata por Prince George’s) antes de votar 7-4, con James uniéndose a los tres republicanos, para trasladar el proyecto de ley al pleno del Senado

El Proyecto de Ley Senatorial 1 prohibiría el uso de mascarillas a los agentes del orden que trabajan en el estado, incluyendo a los agentes del ICE, quienes suelen llevarlas. El proyecto de ley prohibiría artículos como pasamontañas, pasamontañas o braga para el cuello a los agentes en servicio. Se harían excepciones para los agentes que participen activamente en una operación encubierta, quienes lleven casco de motocicleta, prendas usadas con fines religiosos o cuando se trate de asuntos relacionados con la salud.

El comité aprobó un par de enmiendas para exigir que la Comisión de Entrenamiento y Estándares de la Policía de Maryland desarrolle una política uniforme que prohíba el uso de mascarillas, en lugar de una política modelo. Las infracciones ahora se considerarían delitos civiles, no penales, y la sanción sería una multa de hasta $1,500 en lugar de hasta $2,000 y una posible pena de dos años de prisión.

Incluso con esas enmiendas, los oponentes no estaban completamente satisfechos.

West dijo que está de acuerdo en que los agentes del orden público no deberían usar máscaras que se parezcan a los «soldados de asalto de Star Wars», pero dijo que podría haber conflictos futuros entre los agentes estatales que intentan hacer cumplir la ley y los agentes federales que cumplen con sus deberes bajo la ley federal.

“Los oficiales locales dirán: ‘Bueno, entonces estás obstruyendo la justicia. Te arresto’. Y los oficiales de ICE responderán: ‘Estás obstruyendo a los oficiales federales. Te arresto’”, dijo West. “Cada uno intenta arrestar al otro escuadrón. Esto es grave. No va a terminar bien”.

El senador Jeff Waldstreicher (demócrata por Montgomery), vicepresidente del comité, declaró tras la votación que el comité «declaró hoy que las acciones del gobierno federal son inaceptables para nuestros valores en Maryland, y que, como legislatura, tenemos el deber de responder. El comité mantuvo un debate legítimo, tanto sobre las políticas subyacentes como sobre su constitucionalidad, y lo remitimos al pleno del Senado para continuar esa conversación».

Ferguson dijo que ambas medidas podrían ser debatidas en el Senado tan pronto como el jueves.

287(g) en la Cámara

Aproximadamente dos horas antes de la votación del comité del Senado sobre su proyecto de ley 287(g), el Comité Judicial de la Cámara de Representantes celebró una audiencia sobre una versión de la Cámara patrocinada por la delegada Nicole Williams (demócrata de Prince George’s).

Williams dijo que ICE no está brindando seguridad pública en las comunidades, incluso en aquellas jurisdicciones de Maryland que se han adherido a ellos.

Un día después de que la ejecutiva del condado de Wicomico, Julie Giordano (R), testificara en contra de la versión del Senado del proyecto de ley la semana pasada, anunció en las redes sociales el viernes que el condado firmó un acuerdo 287(g), el noveno en Maryland en hacerlo.

“Los funcionarios que firmaron estos acuerdos afirman que existen medios para mejorar la seguridad pública, pero eso es falso”, dijo Williams. “Estos acuerdos desvían el dinero de los contribuyentes del trabajo real de las fuerzas del orden locales, y si bien el ICE proporciona equipo de capacitación y cierta supervisión, no ofrece ningún reembolso por el personal ni las horas extras que requieren estas responsabilidades adicionales”.

La delegada Lauren Arikan (R-Harford), cuyo condado tiene el segundo acuerdo 287(g) más largo del estado, le preguntó a Williams si está preparada para impulsar un proyecto de ley para que el presidente Donald Trump (R) envíe equipos de ICE al estado para reemplazar los acuerdos 287(g) eliminados.

«Habrá sangre en las manos de quienes promueven esto cuando muera gente, porque ya no existe un modelo carcelario. ¿Están listos para hacerlo?», dijo Arikan.

«En primer lugar, ICE no debería disparar a individuos al azar», dijo Williams, quien resumió que ha habido agentes federales y actividad de ICE en su distrito legislativo donde no está vigente la 287(g).

La delegada Susan McComas (republicana de Harford) dijo que debería depender de cada jurisdicción si quieren o no a ICE.

“Esa es la manera justa de hacerlo”, dijo. “Si la comunidad quiere ICE, que se lo den”.

Cuando el delegado Nino Mangione (republicano del condado de Baltimore) preguntó por qué un inmigrante legal debería preocuparse por la aplicación de las leyes de inmigración, varias personas de la audiencia se rieron.

“¿En serio? Diría que prácticamente todas las noticias de los últimos 12 meses justifican por qué los inmigrantes legales e indocumentados se preocupan por interactuar con el ICE”, dijo la contralora Brooke Lierman (demócrata). “Muchas personas están amenazadas por el ICE en este momento. Creo que los inmigrantes legales y documentados también tienen un temor razonable de interactuar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”.