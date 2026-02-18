Cierres de carreteras en DC para la primera reunión de la Junta de Paz

El tráfico será desviado del Puente Roosevelt el jueves como parte de los cierres de carreteras de DC para la reunión inaugural de la Junta de Paz del Presidente Donald Trump.

Los próximos cierres de carreteras podrían empeorar aún más los retrasos para los viajeros que toman el Puente Roosevelt, donde varios carriles ya están bloqueados debido a las obras en curso.

La policía dijo que el tráfico entrante en el puente será desviado hacia E Street Expressway o Independence Avenue a través de la autopista del río Potomac.

La reunión se llevará a cabo en la sede del Instituto de Paz de Estados Unidos en Constitution Avenue en el noroeste de DC.

Según la policía de DC , no se permitirá estacionar el jueves desde las 12:01 a. m. hasta la 1 p. m. en esta calle :

Calle 23 desde la calle E hasta la avenida Constitution NW

El jueves, a partir de las 5:30 am y hasta la 1 pm, estas calles estarán cerradas al tránsito vehicular: