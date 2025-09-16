Buscan a una mujer acusada de matar a su abuela y apuñalar a otro familiar

Una mujer de Waldorf, Maryland, está prófuga después de que la policía dijera que apuñaló y mató a su abuela de 81 años y apuñaló a otro miembro de la familia dentro de una casa de Fort Washington el domingo.

La policía del condado de Prince George informó en un comunicado de prensa que acudieron a la casa de la abuela, ubicada en la cuadra 500 de Bonhill Drive, para una revisión de bienestar aproximadamente a la 1:50 p. m. Allí encontraron a Helen Thomas, de 81 años, con heridas de arma blanca. Falleció dentro de la vivienda. La policía también encontró a otro familiar apuñalado. Actualmente se encuentra en estado crítico, pero estable, según informó la policía.

Breante Thomas, de 28 años, está acusado de asesinato en primer y segundo grado, intento de asesinato en primer y segundo grado y otros cargos relacionados.

La policía dijo que la última vez que la vieron fue huyendo de la escena en un Volkswagen Passat blanco del año 2012 con matrícula de Maryland 3FF3906.

El Departamento de Policía del Condado de Prince George solicita la ayuda de la comunidad para encontrar a Breante e insta a cualquier persona que tenga información sobre dónde se encuentra a llamar al 911.