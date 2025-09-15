El aumento de las fuerzas policiales federales avanza

Está previsto que más tropas de la Guardia Nacional lleguen este mes a DC y no hay señales de que el aumento de las fuerzas policiales federales termine pronto, mientras el Congreso considera una nueva legislación destinada a reducir el crimen en el Distrito.

Al mismo tiempo, los líderes de DC no pueden entender por qué la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha fracasado durante meses en abordar un problema presupuestario que dejó al Distrito sin mil millones de dólares, que podrían ayudar a abordar la seguridad pública.

“El presidente y los republicanos en el Congreso limitaron intencionalmente la capacidad de DC para gastar sus propios fondos locales”, dijo la DC Del. Eleanor Holmes Norton, planteando el tema en una reciente conferencia de prensa, donde se pronunció en contra de la presencia continua de la Guardia Nacional en el Distrito.

Norton dijo que la financiación “podría haber financiado aún más a la policía, los bomberos y los servicios de respuesta a emergencias de DC y otros asuntos de seguridad pública”.

La alcaldesa Muriel Bower ha dicho que el Distrito necesita contratar 500 agentes de policía más para que la policía de DC alcance el nivel que ella cree necesario.

Bowser ha intentado equilibrar las demandas de Trump con las preocupaciones de otros líderes de DC, quienes sienten que el presidente ha ido demasiado lejos en su ofensiva contra el crimen.

El presidente amenazó el lunes con declarar una emergencia nacional si DC no hace más para cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos .

Está previsto que Bowser testifique el jueves junto con otros líderes de DC ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que recientemente impulsó varios proyectos de ley contra el crimen en DC.

Un portavoz se refirió a declaraciones hechas a principios de este año, cuando la alcaldesa se enteró por primera vez del problema, lo que la llevó a anunciar una congelación de contrataciones y a tomar varias otras medidas para tratar de mitigar su impacto.

¿Podría la medida para evitar el cierre del gobierno ayudar a DC a obtener su dinero?

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, había indicado a principios de este año que la cámara baja votaría sobre el asunto de Washington D. C., después de que el Senado estadounidense aprobara una medida para solucionar el problema presupuestario. Pero eso nunca ocurrió.

Mientras tanto, la Casa Blanca ha enviado a los republicanos de la Cámara de Representantes una lista de temas que le gustaría que se abordaran en un proyecto de ley de gasto a corto plazo para evitar un cierre del gobierno, cuando se acaben los fondos el 30 de septiembre.

Uno de los puntos, conocido como anomalías de financiación, es restaurar los 1.000 millones de dólares a DC. La solicitud incluiría lenguaje legislativo para que DC “tenga la autoridad de gastar en el año fiscal 2026 los fondos recibidos de los ingresos fiscales locales” de su presupuesto local.

Después de que el Senado tomó medidas a principios de este año, el presidente indicó que no tenía ningún problema con la acción legislativa en nombre de DC, pero muchos conservadores de la Cámara de Representantes no vieron la necesidad de actuar al respecto y Johnson dejó el asunto pendiente durante el verano.

Aún no está claro si la solicitud del presidente se llevará a cabo en una resolución continua que los líderes republicanos de la Cámara de Representantes esperan abordar a finales de esta semana.

El senador Chris Van Hollen de Maryland instó el mes pasado a la Cámara a votar sobre la solución al presupuesto de DC, que había patrocinado en el Senado.

Continúa la represión federal contra el crimen

Mientras los líderes de Washington D. C. esperan la noticia de si el Distrito recibirá su dinero, se espera la llegada de más efectivos de la Guardia Nacional a Washington D. C. en cualquier momento. El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, ha activado 300 efectivos de la Guardia Nacional.

Se suman a los 2300 efectivos de la Guardia Nacional de Washington D. C. y otros seis estados. Todos los estados que han enviado unidades de la Guardia Nacional al Distrito están liderados por gobernadores republicanos.

Mientras tanto, los republicanos de la Cámara de Representantes esperan aprobar varios proyectos de ley sobre delincuencia en Washington D. C. esta semana. Uno permitiría que quienes hayan sido acusados ​​de algunos delitos violentos a los 14 años sean juzgados como adultos. Otro introduciría un cambio para que los mayores de 18 años no sean tratados como menores en relación con su castigo.

La legislación también incluye un proyecto de ley que relajaría las restricciones actuales sobre la realización de persecuciones vehiculares de sospechosos criminales por parte de la policía de DC.