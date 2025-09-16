Estos son los estados que prohíben los teléfonos celulares en las escuelas

Si bien muchos estados han prohibido al menos parcialmente los teléfonos celulares en las aulas en esta temporada de regreso a clases, algunos todavía están dejando esas decisiones en manos de sus agencias educativas locales, según un nuevo análisis de datos realizado por ABC News.

ABC News se comunicó con los departamentos de educación de cada estado, DC, las Islas Vírgenes de EE. UU. y Puerto Rico por correo electrónico este verano para discutir las políticas.

En total, 20 estados (incluyendo Washington D. C. y las Islas Vírgenes) han prohibido por completo los dispositivos de comunicación inalámbricos, como teléfonos personales o tabletas, durante toda la jornada escolar. Sin embargo, existen excepciones para estudiantes con discapacidad que cuentan con programas educativos individualizados.

En contraste, 17 estados, como Maryland y Wyoming, no han prohibido el uso de dispositivos de comunicación inalámbrica en las escuelas a nivel estatal.

Los 16 estados restantes han optado por un enfoque más relajado: algunos recomiendan que los distritos escolares individuales decidan sus propias políticas, y otros, como Puerto Rico, solo exigen que se formule una política para 2026.

El Departamento de Educación busca devolver todas las responsabilidades y decisiones educativas a los estados. Deja la gestión de los teléfonos celulares al nivel local.

El uso de teléfonos celulares sigue siendo uno de los temas más polémicos para los líderes educativos. Expertos en educación declararon a ABC News que los dispositivos electrónicos frenan la participación, interrumpen el aprendizaje al causar distracciones y generan problemas de salud mental en los adolescentes.

Thomas Toch, director de FutureEd, un centro de políticas educativas de la Universidad de Georgetown, dijo que cree que el uso de teléfonos celulares en las escuelas es generalmente problemático y que los daños superan los beneficios.

«Es un problema», argumentó Toch. «Intentamos que los niños se involucren, que se sumerjan en el tema en cuestión, que se comuniquen con sus compañeros, que formen parte de una comunidad de aprendizaje», dijo.

“Hay muchas investigaciones que sugieren que [los teléfonos] son ​​muy perjudiciales para los niveles de concentración de los estudiantes y minan, por esas razones y otras, su aprendizaje”, agregó Toch.

‘Aún peor después del COVID’

El teléfono inteligente moderno debutó en 2007, hace casi 20 años, pero los problemas con los teléfonos celulares escolares se agravaron en los últimos años, según educadores que hablaron con ABC News.

Cuando los estudiantes regresaron a las aulas después de la pandemia de COVID-19, volvieron a traer sus teléfonos, según Jessica Deane, subdirectora de la escuela secundaria y preparatoria Harwood Union de Vermont. Deane explicó que los teléfonos en la escuela han sido un problema desde su invención y enfatizó que este nunca ha sido tan grave como desde la pandemia.

«Llevo pidiendo a los estudiantes que guarden sus teléfonos desde 2005», declaró Deane a ABC News. «Parecía aún peor al volver después de la COVID».

Los maestros de todo el país, como Julia Casey en Missouri, dijeron que la nueva prohibición ha hecho que su trabajo sea más manejable porque no tiene que vigilar a los estudiantes.

«No tengo por qué corregir ese comportamiento», dijo Casey, añadiendo que la prohibición ha ayudado a los estudiantes a «mantenerse concentrados en la tarea mucho más».

‘De campana a campana’

Las medidas más estrictas para el uso de teléfonos celulares incluyen la prohibición del uso de teléfonos celulares durante todo el año escolar. Estas prohibiciones son obligatorias en lugares como Arkansas, Texas, Virginia y otros.

Los estados exigen que los teléfonos se guarden separados y lejos de los estudiantes.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, firmó una orden ejecutiva que también prohíbe los teléfonos en su estado.

“Esto ayudará a mejorar la concentración, la salud mental y la seguridad, para que cada estudiante pueda aprender y prosperar sin distracciones”, dijo Kotek en una publicación reciente en X.

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, el distrito escolar más grande del país, también tienen una política de timbre a timbre para sus casi un millón de estudiantes, pero las escuelas deberán proporcionar al menos un método para que las familias se comuniquen con sus hijos durante el día escolar en caso de una emergencia.

En Kansas, la junta estatal de educación encargó un grupo de trabajo, integrado por padres, educadores y estudiantes, sobre el tiempo que los estudiantes pasan frente a una pantalla, el cual concluyó que sus escuelas deberían limitar el uso de teléfonos celulares, y algunas escuelas deberían prohibirlo desde el timbre hasta el timbre.

“Queríamos que los distritos escolares locales tuvieran ese control”, declaró a ABC News el Comisionado de Educación de Kansas, Randy Watson. “Hemos descubierto que la mayoría de los distritos escolares de Kansas están implementando una prohibición de timbre a timbre”.

situaciones de emergencia

Una de las principales preocupaciones de los padres y las familias es su capacidad de comunicarse con sus hijos en caso de emergencia.

La seguridad escolar es la prioridad número uno para los educadores, según entrevistas con líderes de la ciudad y funcionarios de educación, especialmente con la influencia de los recientes tiroteos escolares.

Para fines de comunicación, los teléfonos pueden ser herramientas valiosas para los estudiantes durante la jornada escolar, según Toch.

“Puede haber casos en los que los niños no tengan forma de comunicarse con sus familiares o no puedan comunicar un problema que ven y que podrían querer usar su teléfono para alertar a otros”, dijo Toch a ABC News.

Celebrando la política de timbre a timbre de Washington, DC, el Canciller de Escuelas de DC, Lewis Ferebee, argumentó que si hay una emergencia «lo último que queremos que hagan los estudiantes es estar en su teléfono celular».

“Queremos que se concentren en la orientación y dirección que recibirán de los adultos en la situación”, dijo.

El comisionado de Kansas, Watson, dijo que cualquier incidente escolar es trágico, pero afirmó que “no había evidencia” que sugiriera que tener teléfonos celulares ayude en caso de una emergencia, según sus conversaciones con la policía.

En su estado, Watson dijo que los distritos están tomando sus propias decisiones y que esto está dando resultados para los estudiantes.

“Los niños están más comprometidos”, explicó Watson.

Los niños son más felices. Hay menos acoso escolar. Hay menos distracciones académicas. Ese comportamiento diario persiste.