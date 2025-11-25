Fallece una de las últimas supervivientes de la masacre racista de Tulsa

Viola Fletcher, una de las dos últimas supervivientes de la masacre de Tulsa, uno de los peores episodios de violencia racista de la historia de Estados Unidos, falleció a los 111 años, informó el martes el alcalde de la ciudad.

Fletcher era una niña en 1921, cuando cientos de hombres blancos atacaron e incendiaron el barrio negro de Greenwood, en Tulsa, una ciudad del estado de Oklahoma.

Según los historiadores, hasta 300 afroamericanos murieron asesinados.

«Hoy, nuestra ciudad lamenta la pérdida de Madre Viola Fletcher, una superviviente de uno de los capítulos más oscuros de la historia de nuestra ciudad», dijo el alcalde de Tulsa, Monroe Nichols, en un comunicado.

«Fletcher atesoraba 111 años de verdad, resiliencia y gracia, y era un recordatorio de lo lejos que hemos llegado y de lo lejos que aún debemos ir», añadió.

La violencia comenzó el 31 de mayo de 1921, después de que un grupo de hombres negros acudiera al juzgado para defender a un joven afroamericano acusado de agredir a una mujer blanca.

Allí se encontraron a una muchedumbre de hombres blancos que empezaron a disparar y luego saquearon e incendiaron el barrio, conocido como «Black Wall Street», una de las comunidades negras más prósperas de la época.

Fletcher, que abandonó la escuela primaria y sufrió décadas de pobreza, dijo haber «revivido la masacre todos los días».

Tras su muerte, la última superviviente de la masacre es Lessie Evelyn Benningfield, de 111 años, seis meses más joven que Fletcher.