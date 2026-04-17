Bowser planea declarar estado de emergencia

A pocas horas de que expirara el miércoles la ley del Distrito de Columbia que permite a la policía establecer zonas de toque de queda para adolescentes, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, dijo que tenía la intención de declarar una emergencia mayoral para reactivar la medida.

Bowser señaló que la decisión busca servir como un puente hasta la próxima reunión del Consejo de D.C. el 21 de abril, donde se espera que el tema sea sometido a votación.

La alcaldesa reiteró su apoyo a la Ley de Enmienda Temporal del Toque de Queda Juvenil de 2025, que otorga a la Policía Metropolitana la autoridad para establecer zonas de toque de queda para menores en áreas designadas entre las 8 p.m. y las 6 a.m.

El enfoque por zonas tiene como objetivo evitar concentraciones masivas de adolescentes en lugares como Navy Yard, donde las llamadas “tomas de control de adolescentes” (“teen takeovers”) con frecuencia han terminado en peleas y arrestos.

Según el proyecto de ley que estuvo vigente hasta el 15 de abril, cualquier persona menor de 18 años que se reúna en grupos de nueve o más dentro de las zonas designadas estaría violando el toque de queda. De acuerdo con la disposición, los padres o tutores de menores de 18 años podrían recibir multas de hasta 500 dólares o realizar servicio comunitario si un menor bajo su cuidado viola el toque de queda.

En declaraciones a la prensa el miércoles, Bowser afirmó que la estrategia del toque de queda es una herramienta necesaria. “No es la única herramienta, pero la necesitamos”, dijo. “Cuando tenemos una zona de toque de queda y les decimos a los niños que no tomen control de un área, ha funcionado”.

Los adolescentes menores de 18 años estarían exentos si están acompañados por un padre o tutor, si están realizando un recado para un adulto, si van en automóvil, si están yendo o regresando del trabajo, o si asisten o salen de cualquier actividad patrocinada por el gobierno de D.C. o por una organización cívica. También estarían exentos si estuvieran ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda.