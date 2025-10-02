Trump usa el cierre del gobierno para repartir despidos y castigos políticos

El presidente Donald Trump ha aprovechado el cierre del gobierno como una oportunidad para reestructurar la fuerza laboral federal y castigar a los detractores, reuniéndose el jueves con el director de presupuesto Russ Vought para hablar sobre recortes de gasto «temporales o permanentes» que podrían crear una dinámica de pérdida-pérdida para los legisladores demócratas.

Trump anunció la reunión en las redes sociales el jueves por la mañana, diciendo que él y Vought determinarían «cuáles de las muchas agencias demócratas» serían recortadas, continuando sus esfuerzos para recortar el gasto federal amenazando con despidos masivos de trabajadores y sugiriendo recortes «irreversibles» a las prioridades demócratas.

«No puedo creer que los demócratas de izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes», escribió Trump en sus redes sociales. «No son tontos, así que quizá esta sea su forma de querer, de forma silenciosa y rápida, ¡HAZ QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ!»

La publicación destacó por su apoyo explícito al Proyecto 2025 , un controvertido plan de políticas elaborado por la Fundación Heritage , del que Trump se distanció durante su campaña de reelección. El objetivo de la iniciativa era reestructurar el gobierno federal en torno a políticas de derecha, y los demócratas señalaron repetidamente sus objetivos para advertir sobre las consecuencias de una segunda administración Trump.

El miércoles, Vought lanzó una salva inicial de la presión que esperaba ejercer sobre los demócratas. Anunció la retención de 18 mil millones de dólares para el túnel ferroviario del río Hudson y la línea de metro de la Segunda Avenida en la ciudad de Nueva York, proyectos que han sido defendidos por ambos líderes demócratas, el líder demócrata del Senado Chuck Schumer y el líder demócrata de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries , en su estado natal. Vought también cancelará 8 mil millones de dólares en proyectos de energía verde en estados con senadores demócratas.

“El llamado plan de ‘máximo dolor’ de Trump no perjudica a los demócratas, sino a las familias estadounidenses”, declaró Schumer el jueves. “Está arrebatando sueldos, amenazando empleos e infligiendo sufrimiento deliberadamente a los trabajadores solo para ganarse la vida políticamente”.

Mientras tanto, la Casa Blanca se prepara para despidos masivos de empleados federales, en lugar de simplemente suspenderlos temporalmente, como es habitual durante un cierre. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a principios de esta semana que los despidos eran «inminentes».

«Si no quieren que sus electores en casa sufran más daños, entonces necesitan reabrir el gobierno», dijo Leavitt el jueves refiriéndose a los demócratas.

Un papel protagónico para Russ Vought

Vought, con sus gafas y su barba, ha emergido como una figura central en el cierre, prometiendo posibles despidos de empleados gubernamentales que serían una demostración de fuerza por parte de la administración Trump, así como una posible responsabilidad dado el debilitamiento del mercado laboral y el descontento existente de los votantes con la economía.

El objetivo estratégico es aumentar la presión política sobre los legisladores demócratas, ya que las agencias encargadas de la protección del medio ambiente, la equidad racial y el abordaje de la pobreza, entre otras cosas, podrían verse destruidas durante el cierre.

Pero los legisladores demócratas también ven a Vought como el arquitecto de una estrategia para negarse a gastar fondos aprobados por el Congreso, utilizando una herramienta conocida como «rescisión de bolsillo», en la que la administración presenta planes para devolver el dinero no gastado al Congreso justo antes del final del año fiscal, lo que hace que ese dinero caduque.

Todo esto significa que las prioridades de gasto demócratas podrían estar en peligro independientemente de si quieren mantener el gobierno abierto o parcialmente cerrado.

Antes de que finalizara el año fiscal en septiembre, Vought utilizó la rescisión de bolsillo para bloquear el gasto de 4.900 millones de dólares en ayuda exterior .

Los funcionarios de la Casa Blanca se negaron a especular sobre el uso futuro de las reducciones presupuestarias tras su implementación a finales de agosto. Sin embargo, un excolega de Vought, que insistió en el anonimato para poder hablar sobre los planes del director de presupuesto, afirmó que las reducciones presupuestarias futuras podrían ser 20 veces mayores.

El cierre continúa sin un final a la vista

El jueves es el segundo día del cierre, y el ritmo ya está acelerado . El enfoque agresivo de la administración Trump es lo que ciertos legisladores y analistas presupuestarios temían si el Congreso, responsable de aprobar la legislación para financiar el gobierno, no cumplía con su tarea y cedía el control a la Casa Blanca.

Vought, en una conferencia telefónica privada con legisladores republicanos de la Cámara de Representantes el miércoles por la tarde, les informó sobre los despidos que comenzarán en uno o dos días. Se trata de una extensión del trabajo del Departamento de Eficiencia Gubernamental bajo la dirección de Elon Musk, que recortó drásticamente el presupuesto del gobierno federal a principios de año.

“Todas estas son acciones que la administración Trump ha estado llevando a cabo desde el 20 de enero”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries , refiriéndose al primer día del presidente en el cargo. “La crueldad es el punto”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, subrayó el jueves que el cierre otorga a Trump y a Vought un amplio poder sobre el gobierno federal. Culpó a los demócratas y afirmó que «han desmantelado el poder legislativo» y «se lo han entregado al presidente».

“Cuando el Congreso cancela la financiación y los fondos se acaban, es responsabilidad del comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos, determinar cómo se gastarán esos recursos”, dijo Johnson.

Aun así, Johnson dijo que a Trump y a Vought “no les causa ningún placer esto”.

No se espera que Trump y los líderes del Congreso se reúnan pronto. El Congreso no tiene previsto tomar medidas el jueves en conmemoración de la festividad judía, y los senadores deben regresar el viernes. La Cámara de Representantes tiene previsto reanudar sus sesiones la próxima semana.

Los demócratas se mantienen firmes en sus demandas de preservar la financiación de la atención sanitaria y se niegan a respaldar un proyecto de ley que no lo haga, advirtiendo sobre aumentos repentinos de precios para millones de estadounidenses en todo el país.

Este cierre podría dañar la economía

Sin un desenlace fácil a la vista, el estancamiento podría prolongarse hasta octubre, cuando los trabajadores federales que permanecen en sus puestos comenzarán a perder sus salarios. La Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad independiente, ha estimado que aproximadamente 750,000 trabajadores federales serían suspendidos temporalmente en un día cualquiera durante el cierre, lo que representa una pérdida de $400 millones diarios en salarios.

Los efectos económicos podrían extenderse a la economía en general. Los cierres anteriores provocaron una «reducción de la demanda agregada de bienes y servicios en el sector privado, lo que redujo el PIB», según la CBO.

“El estancamiento del gasto federal en bienes y servicios provocó una pérdida de ingresos del sector privado, lo que redujo aún más la demanda de otros bienes y servicios en la economía”, declaró. En general, la CBO indicó que hubo una “disminución de la producción económica”, pero que esta se revirtió una vez que la gente regresó al trabajo.

Los cierres anteriores han causado un daño económico mínimo, en parte porque sus consecuencias se contuvieron o revirtieron una vez que el gobierno reabrió por completo. Pero el impacto sería diferente si se produjeran despidos permanentes en un momento en que el mercado laboral ya estaba empezando a tener dificultades.

Cómo Trump y Vought pueden transformar el gobierno federal

Con el Congreso paralizado, la administración Trump ha aprovechado nuevas palancas para determinar cómo dar forma al gobierno federal.

La administración Trump puede acceder a fondos para pagar a los trabajadores del Departamento de Defensa y de Seguridad Nacional provenientes de lo que comúnmente se denomina “One Big Beautiful Bill” (Un gran y hermoso proyecto de ley) que se convirtió en ley este verano, según la CBO.

Eso garantizaría la continuidad de la agenda de control migratorio y deportaciones masivas de Trump. Sin embargo, los empleados que permanecen en sus puestos en muchas otras agencias tendrán que esperar a que el gobierno reabra sus puertas para recibir su salario.