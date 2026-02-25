Fiscalía de NY pide archivar demanda federal contra ley que protege a inmigrantes

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pidió este martes a un tribunal federal que desestime la demanda presentada el pasado año por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) contra la ciudad por sus leyes que protegen a los inmigrantes.

La Fiscalía se sumó a la defensa de la ciudad mediante un escrito de «amicus curiae» («amigos de la corte», un documento presentado por terceros con interés en el caso para aportar información o argumentos legales), en el que aseguró al tribunal federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, que las leyes que han hecho de Nueva York una ciudad amiga para inmigrantes, o «ciudad santuario», son «esenciales para la seguridad pública».

«Las leyes de la ciudad protegen a los neoyorquinos al permitir que los inmigrantes interactúen con las fuerzas del orden locales para denunciar delitos, servir como testigos y buscar ayuda sin temor», afirmó James en el documento, en el que pidió que el tribunal archive la demanda del DOJ.

En julio del año pasado, el DOJ demandó a la ciudad por sus políticas migratorias, acusando a las autoridades locales de estar «obstruyendo» que se aplique la ley federal.

El DOJ, reforzando la política del presidente Donald Trump de arrestos y deportación masiva de inmigrantes, se opone a las llamadas «leyes de ciudad santuario», que instruyen a la policía local a no colaborar con las autoridades migratorias federales.

Justicia presentó este martes una demanda similar contra el vecino estado de Nueva Jersey.

James argumentó que estas leyes santuario permiten a la policía concentrarse en prioridades de seguridad pública, como la lucha contra la delincuencia y la reducción de la violencia armada.

«Nuestra ciudad fue construida por inmigrantes, y los intentos de esta administración de revocar las leyes locales que los protegen son injustos e inconstitucionales.

Siempre defenderé a las comunidades inmigrantes de Nueva York y defenderé el estado de derecho», afirmó James.

Además, recordó al tribunal que estas leyes se originaron en la década de 1980 y que han sido apoyadas tanto por alcaldías republicanas como demócratas.

También subrayó que estas leyes son compatibles con las leyes estatales y federales. Según afirmó, la ley de Nueva York no otorga a las agencias policiales locales la autoridad para arrestar o detener a personas por infracciones civiles de inmigración, ni siquiera a petición de las autoridades federales de inmigración.

El anterior alcalde de la ciudad, Eric Adams, demócrata, creía que las leyes de «ciudad santuario «debían ser modificadas, a lo que se opuso el Concejo municipal.

Mientras, el nuevo alcalde, el socialdemócrata Zohran Mamdani, firmó una orden ejecutiva para limitar la cooperación de agencias de la ciudad con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y reforzar la protección de inmigrantes.