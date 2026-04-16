Arrestan a un adolescente en relación con un grafiti en una escuela primaria

Un joven de 16 años fue arrestado el miércoles en relación con los actos de vandalismo en una escuela primaria del condado de Montgomery, que incluyeron grafitis que hacían referencia al tiroteo masivo de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook.

El grafiti hacía referencia al hombre que perpetró el tiroteo de Sandy Hook, en el que murieron 26 personas, y apareció el sábado en los terrenos de la escuela primaria Bradley Hills en Bethesda.

Días antes, un cobertizo en la propiedad de la escuela había sido incendiado. La policía informó que el adolescente, estudiante de la escuela secundaria Walt Whitman, también está acusado en relación con ese incidente.

Fue detenido por la policía el miércoles por la mañana, según un comunicado de prensa policial . En el registro de su domicilio se encontraron, según la policía, «objetos de valor probatorio».

El adolescente enfrenta cargos que incluyen dos delitos de incendio provocado en segundo grado, incendio malicioso en primer grado, destrucción maliciosa de propiedad y amenazas de violencia masiva. También enfrenta un cargo por alterar pruebas físicas.

“Estos incidentes han inquietado a la comunidad, generando temor y ansiedad entre las familias con hijos que asisten a la escuela, el personal que trabaja allí y los vecinos”, escribió el ejecutivo del condado, Marc Elrich, en un comunicado. “Desconocemos qué motivó estas terribles acciones, pero todos debemos tomarlas en serio”.

La policía del Segundo Distrito del Condado de Montgomery, que incluye Bethesda, continuará patrullando los alrededores de Bradley Hills, pero la policía afirmó que «no existe ninguna amenaza en curso para la escuela ni para el público» relacionada con el caso.

La policía indicó que el caso será gestionado por el Departamento de Servicios Juveniles.