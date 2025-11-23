El miedo a las redadas de ICE genera ansiedad entre los estudiantes de Arlington

Un reciente viernes por la tarde, Martín Moreno estaba haciendo trabajo voluntario en la Escuela Primaria Cardinal de Virginia cuando le hicieron una serie de preguntas habituales.

Los dos estudiantes con los que trabajaba, uno de México y otro de Guatemala, le preguntaron quiénes eran sus jugadores de fútbol favoritos y de dónde era.

Moreno y sus amigos ayudan durante el programa extraescolar de una hora que permite a los estudiantes interactuar con el arte. Después de las preguntas introductorias, una chica con la que trabajaba le preguntó: «¿Conoces a la migra?».

Esta interacción, dijo Moreno, es la última de una serie de conversaciones que ha tenido con sus compañeros sobre los temores y la ansiedad que rodean las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y los procesos de deportación. Esos sentimientos, añadió, se extienden a sus compañeros de clase que nacieron en Estados Unidos, pero que aún les preocupa sufrir acoso escolar o que sus familias sean separadas.

Moreno asiste a Yorktown High School en Arlington.

“Es aterrador escuchar las historias… incluyendo a personas de mi grado y niños más pequeños, hablando de ICE, el miedo que tienen y cómo no quieren ser deportados”, dijo Moreno. “Todo este tipo de cosas son traumatizantes. Estos últimos meses han sido terribles”.

La interacción con los alumnos de primaria tomó a Moreno por sorpresa. Pero como los niños parecían disfrutar de los ejercicios de arte, no quiso hacerles más preguntas.

Cuando los estudiantes terminaron la actividad, Moreno les preguntó si se sentían seguros donde estaban.

“Estos niños tienen 8 años”, dijo Moreno. “Saben lo que es el miedo a ser deportados, y no solo a ser deportados, sino también a ICE y todo eso. Son muy interesantes por cómo hablan de ello y lo que saben”.

Según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, más de 520,000 personas han sido deportadas hasta octubre de este año. Todo esto forma parte de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para expulsar a millones de personas que se encuentran en Estados Unidos sin permiso legal.

Aunque es difícil determinar con exactitud cuántos niños han sido separados de sus familias deportadas, los niños migrantes y los hijos de padres sin estatus legal pueden ser enviados a refugios durante casi un año.

Moreno dijo que ha hablado con los docentes sobre las inquietudes que ha escuchado, pero en la mayoría de los casos, a los educadores no se les permite hablar de asuntos personales con los estudiantes. Por lo tanto, no pueden ayudar con eso.

Cuando escucha directamente de alguien sobre una preocupación similar, recomienda una distracción y le insta a no pensar en ello.

“Pero parece que siempre tendrán este trauma y no pueden dejar de hablar de ello”, dijo Moreno.

La conversación en la Escuela Primaria Cardinal motivó a Moreno a escribir una historia sobre su experiencia.

“No se trata solo de los inmigrantes en sí, sino también de cómo Estados Unidos siempre ha sido un lugar al que la gente acudía, y ahora sentimos que ya no es nuestro lugar”, dijo Moreno. “Vemos esto mucho con los niños. Ni siquiera se sienten seguros, o no se sienten bienvenidos en su propio país”.

“Como país, es realmente devastador ver que suceden estas cosas”, dijo Moreno.