EE. UU., Filipinas y otros cinco países despliegan 17.000 soldados en maniobras anuales

Más de 17.000 soldados de Estados Unidos y Filipinas, entre otros países, inician este lunes en ese archipiélago asiático las maniobras anuales Balikatan, en medio de tensiones con China en el Indopacífico, un flanco que países de la región temen que Washington descuide por la guerra en Oriente Medio.

Las maniobras, en las que también participan Japón, Australia, Nueva Zelanda, Francia y Canadá, se prolongarán hasta el próximo 8 de mayo, con ejercicios terrestres, marítimos, aéreos y cibernéticos, según información proporcionada por las autoridades filipinas durante los últimos días.

Se trata de la primera vez que las Fuerzas de Autodefensa de Japón (Ejército) participan activamente en las maniobras, disparando su misil tierra-superficie Tipo 88, explicó la anterior semana el portavoz filipino de Balikatan, Dennis Fernández, en una comparecencia recogida por la Agencia Filipina de Noticias.

La participación plena de Japón se produce en medio del refuerzo militar impulsado por el Gobierno de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, que a comienzos de abril desplegó los primeros misiles de largo alcance de fabricación nacional en el sur y el centro del país.

La medida otorga a Tokio capacidad de contraataque pese a su Constitución pacifista, que fija una política exclusivamente defensiva, y que fue aplicada después de que EE. UU. trasladara en semanas anteriores personal militar desde Japón hacia Oriente Medio, según medios estadounidenses.

Las maniobras Balikatan -‘hombro con hombro’ en tagalo- se producen entre tensiones regionales en puntos como Taiwán -isla autogobernada que Pekín no descarta invadir- o el mar de China Meridional -que China reclama casi en su totalidad-, y con la seguridad de Japón, Corea del Sur, Filipinas o Taiwán dependiendo en gran medida de Washington.

Además de las informaciones sobre el traslado de efectivos de Japón a la región en conflicto, también se baraja la hipótesis de que Washington reubique baterías del sistema antimisiles Patriot desplegadas en Corea del Sur, que expresó su rechazo a un eventual trasvase.

Estados Unidos y China no mantienen ninguna disputa soberanista directa en el Indopacífico, donde el principal riesgo es que la región se convierta en escenario de un potencial conflicto indirecto, enmarcado en tratados de defensa mutua como el de Washington y Manila.

EE. UU. tiene acceso a alrededor de una decena de bases militares en Filipinas, gracias a un acuerdo establecido en 2014 y ampliado en 2023.